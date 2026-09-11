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В ЕАО возобновили грузовые перевозки в Китай с помощью парома
В ЕАО возобновили грузовые перевозки в Китай с помощью парома - 11.09.2026, ПРАЙМ
В ЕАО возобновили грузовые перевозки в Китай с помощью парома
Грузовые перевозки в Китай с помощью парома возобновлены через смешанный пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает ФГКУ... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:11+0300
2026-09-11T03:11+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Грузовые перевозки в Китай с помощью парома возобновлены через смешанный пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает ФГКУ Росгранстрой.
Движение для грузовых транспортных средств в пункте пропуска Амурзет было временно приостановлено 23 июля в связи с повышением уровня воды в реке Амур со стороны сопредельного пункта пропуска Лобэй.
"С 11 сентября в связи с нормализацией гидрологической обстановки в районе пунктов пропуска через российско-китайскую границу Амурзет (РФ) - Лобэй (КНР) возобновляется движение грузовых транспортных средств с применением парома", - говорится в сообщении.
Пункт пропуска Амурзет будет работать с понедельника по субботу с 9.00 (2.00 мск) до 18.00 (11.00 мск). Воскресенье - выходной.
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Амур, КНР
В ЕАО возобновили грузовые перевозки в Китай с помощью парома
Росгранстрой сообщил о возобновлении грузовых перевозок в Китай с помощью парома
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Грузовые перевозки в Китай с помощью парома возобновлены через смешанный пункт пропуска Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает ФГКУ Росгранстрой.
Движение для грузовых транспортных средств в пункте пропуска Амурзет было временно приостановлено 23 июля в связи с повышением уровня воды в реке Амур со стороны сопредельного пункта пропуска Лобэй.
"С 11 сентября в связи с нормализацией гидрологической обстановки в районе пунктов пропуска через российско-китайскую границу Амурзет (РФ) - Лобэй (КНР) возобновляется движение грузовых транспортных средств с применением парома", - говорится в сообщении.
Пункт пропуска Амурзет будет работать с понедельника по субботу с 9.00 (2.00 мск) до 18.00 (11.00 мск). Воскресенье - выходной.