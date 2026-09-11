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Египет оценил потерю доходов от Суэцкого канала в 11 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Египет оценил потерю доходов от Суэцкого канала в 11 миллиардов долларов
Египет оценил потерю доходов от Суэцкого канала в 11 миллиардов долларов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Египет оценил потерю доходов от Суэцкого канала в 11 миллиардов долларов
Чистые потери Египта из-за сокращения доходов Суэцкого канала на фоне роста угроз судоходству в регионе приближаются к 11 миллиардам долларов, заявил министр... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:26+0300
2026-09-11T14:26+0300
мировая экономика
египет
суэцкий канал
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КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Чистые потери Египта из-за сокращения доходов Суэцкого канала на фоне роста угроз судоходству в регионе приближаются к 11 миллиардам долларов, заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты. Проблемы с судоходством в регионе начались на фоне обострения палестино-израильского конфликта в конце 2023 года, а затем конфликта США и Израиля с Ираном. Из-за угрозы безопасности судоходства многие международные перевозчики перенаправили суда с маршрута через Красное море и Суэцкий канал в обход Африки. В результате Египет недосчитался значительной части доходов, которые он получает в виде сборов за прохождение судов через Суэцкий канал. "Чистые потери Египта от сокращения доходов Суэцкого канала приближаются к 11 миллиардам долларов", - сказал Абдель Аты на встрече с иностранными корреспондентами. По словам египетского министра, Каир прилагает максимальные усилия для снижения напряженности в регионе и считает обеспечение свободы судоходства одной из важнейших задач. "Египет выступает за полную деэскалацию в регионе, поскольку каждое новое обострение приводит к дальнейшему ухудшению ситуации", - подчеркнул министр. Абдель Аты заявил, что Каир признает легитимное правительство Йемена и поддерживает его. По его словам, между Египтом и йеменским правительством продолжается стратегический диалог. Министр также отметил, что любые перебои в судоходстве напрямую затрагивают интересы Египта. Он призвал соблюдать нормы международного права и обеспечивать свободу судоходства в международных морских путях и проливах.
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мировая экономика, египет, суэцкий канал
Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Суэцкий канал
14:26 11.09.2026
 
Египет оценил потерю доходов от Суэцкого канала в 11 миллиардов долларов

Абдель Аты: Египет потерял 11 миллиардов долларов из-за сокращения доходов Суэцкого канала

© РИА Новости . Заман Рамазанов | Перейти в медиабанкСуэцкий канал
Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Заман Рамазанов
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КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Чистые потери Египта из-за сокращения доходов Суэцкого канала на фоне роста угроз судоходству в регионе приближаются к 11 миллиардам долларов, заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты.
Проблемы с судоходством в регионе начались на фоне обострения палестино-израильского конфликта в конце 2023 года, а затем конфликта США и Израиля с Ираном. Из-за угрозы безопасности судоходства многие международные перевозчики перенаправили суда с маршрута через Красное море и Суэцкий канал в обход Африки. В результате Египет недосчитался значительной части доходов, которые он получает в виде сборов за прохождение судов через Суэцкий канал.
"Чистые потери Египта от сокращения доходов Суэцкого канала приближаются к 11 миллиардам долларов", - сказал Абдель Аты на встрече с иностранными корреспондентами.
По словам египетского министра, Каир прилагает максимальные усилия для снижения напряженности в регионе и считает обеспечение свободы судоходства одной из важнейших задач.
"Египет выступает за полную деэскалацию в регионе, поскольку каждое новое обострение приводит к дальнейшему ухудшению ситуации", - подчеркнул министр.
Абдель Аты заявил, что Каир признает легитимное правительство Йемена и поддерживает его. По его словам, между Египтом и йеменским правительством продолжается стратегический диалог.
Министр также отметил, что любые перебои в судоходстве напрямую затрагивают интересы Египта. Он призвал соблюдать нормы международного права и обеспечивать свободу судоходства в международных морских путях и проливах.
 
Мировая экономикаЕГИПЕТСуэцкий канал
 
 
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