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Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет развивается успешно, заявил Лебедев - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет развивается успешно, заявил Лебедев
Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет развивается успешно, заявил Лебедев - 11.09.2026, ПРАЙМ
Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет развивается успешно, заявил Лебедев
Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет, судя по объективным показателям, развивается успешно, заявил журналистам генеральный секретарь Содружества Сергей... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:19+0300
2026-09-11T16:20+0300
мировая экономика
ашхабад
каспийское море
туркмения
лебедев
алексей оверчук
снг
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АШХАБАД, 11 сен – ПРАЙМ. Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет, судя по объективным показателям, развивается успешно, заявил журналистам генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. "В целом, если посмотреть на экономику стран в СНГ за прошедшие 35 лет, судя по объективным показателям, она развивается успешно", – сказал Лебедев в кулуарах прошедшего в Ашхабаде Экономического совета СНГ. Он отметил, что в ходе заседания были рассмотрены 28 вопросов и по большинству из них приняты соответствующие решения. "Это подтверждает, насколько успешно идет экономическая работа в рамках СНГ", – подчеркнул генсек Содружества. Лебедев также отметил, что за последние годы экономическое сотрудничество в рамках СНГ стало более тесным, было учреждено множество организаций для совместной работы. "У нас сейчас 56 отраслевых советов в СНГ, из них значительная часть – экономические советы. Энергетический совет – очень эффективная организация в СНГ", – сказал он. Отдельно генсек СНГ остановился на транспортной сфере, назвав ее одной из наиболее динамично развивающихся. "Осуществляются транспортные коридоры – это Восток-Запад… и Север-Юг – два маршрута вдоль западного и восточного побережья Каспийского моря. Они тоже в стадии успешной реализации. Я думаю, что в ближайшие годы они будут завершены", – сказал Лебедев. В Ашхабаде в пятницу состоялось 111-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Туркмения председательствует в СНГ в 2026 году в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете и ряде других органов Содружества. Сопредседателями в 2026 году являются Таджикистан и Узбекистан.
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мировая экономика, ашхабад, каспийское море, туркмения, лебедев, алексей оверчук, снг
Мировая экономика, Ашхабад, Каспийское море, ТУРКМЕНИЯ, ЛЕБЕДЕВ, Алексей Оверчук, СНГ
16:19 11.09.2026 (обновлено: 16:20 11.09.2026)
 
Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет развивается успешно, заявил Лебедев

Генсек СНГ Лебедев: экономика стран Содружества за прошедшие 35 лет развивается успешно

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АШХАБАД, 11 сен – ПРАЙМ. Экономика стран СНГ за прошедшие 35 лет, судя по объективным показателям, развивается успешно, заявил журналистам генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"В целом, если посмотреть на экономику стран в СНГ за прошедшие 35 лет, судя по объективным показателям, она развивается успешно", – сказал Лебедев в кулуарах прошедшего в Ашхабаде Экономического совета СНГ.
Он отметил, что в ходе заседания были рассмотрены 28 вопросов и по большинству из них приняты соответствующие решения.
"Это подтверждает, насколько успешно идет экономическая работа в рамках СНГ", – подчеркнул генсек Содружества.
Лебедев также отметил, что за последние годы экономическое сотрудничество в рамках СНГ стало более тесным, было учреждено множество организаций для совместной работы.
"У нас сейчас 56 отраслевых советов в СНГ, из них значительная часть – экономические советы. Энергетический совет – очень эффективная организация в СНГ", – сказал он.
Отдельно генсек СНГ остановился на транспортной сфере, назвав ее одной из наиболее динамично развивающихся.
"Осуществляются транспортные коридоры – это Восток-Запад… и Север-Юг – два маршрута вдоль западного и восточного побережья Каспийского моря. Они тоже в стадии успешной реализации. Я думаю, что в ближайшие годы они будут завершены", – сказал Лебедев.
В Ашхабаде в пятницу состоялось 111-е заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Туркмения председательствует в СНГ в 2026 году в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете и ряде других органов Содружества. Сопредседателями в 2026 году являются Таджикистан и Узбекистан.
 
Мировая экономикаАшхабадКаспийское мореТУРКМЕНИЯЛЕБЕДЕВАлексей ОверчукСНГ
 
 
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