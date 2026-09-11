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Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся

Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся - 11.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся

Высокие цены на газ в Европе будут держаться до конца зимы, после чего наступит постепенное снижение - к весне стоимость "голубого" топлива опустится до 700... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:52+0300

2026-09-11T15:52+0300

2026-09-11T15:55+0300

газ

мировая экономика

европа

ормузский пролив

ближний восток

газпром

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе будут держаться до конца зимы, после чего наступит постепенное снижение - к весне стоимость "голубого" топлива опустится до 700 долларов за тысячу кубометров, поделился прогнозом с РИА Новости старший менеджер "Имплементы" Иван Тимонин. Во вторую неделю сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 950 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года, вследствие очередного обострения на Ближнем Востоке. Накануне стоимость октябрьских фьючерсов приблизилась к отметке в 1000 долларов и составила 988 долларов. "Устойчивого дальнейшего роста рынок сейчас не ожидает. Форвардная кривая держится около 950 долларов за тысячу кубометров до конца зимы, после чего предполагает постепенное снижение - примерно до 700 долларов к апрелю", - сказал он. Тимонин пояснил, что такое снижение будет связано прежде всего с прохождением зимнего пика потребления. Кроме того, повлияет рост предложения сжиженного природного газа (СПГ), в частности дозагрузка уже введенных в текущем году мощностей и запуск новой линии завода в Австралии - Pluto LNG мощностью 5 миллионов тонн в год. Если произойдет восстановление поставок СПГ через Ормузский пролив, то это также может дополнительно ускорить снижение цен на газ в Европе, подчеркнул эксперт. По словам Тимонина, нынешние высокие цены на газ являются не новой ценовой нормой на годы вперед, а лишь "премией" за прохождение зимнего периода 2026-2027 годов в условиях минимального судоходства через Ормузский пролив и низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Уровень ПХГ Европы к 8 сентября достиг отметки в 67,3%, а объем активного газа в них - на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее, сообщал накануне "Газпром". "Реалистичный ориентир на ближайшие месяцы - 900-1000 долларов за тысячу кубометров. При холодной зиме или внеплановых остановках крупных СПГ-заводов возможны кратковременные скачки выше этого уровня. Дополнительное давление в начале 2027 года окажет запрет российского СПГ", - подчеркнул эксперт. Однако, как ожидает Тимонин, цены на газ на уровне 2000 долларов и тем более новые исторические рекорды "не выглядят реалистичным базовым сценарием", поскольку для такого скачка потребуется новый крупный шок предложения поверх уже существующих ограничений.

европа

ормузский пролив

ближний восток

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газ, мировая экономика, европа, ормузский пролив, ближний восток, газпром