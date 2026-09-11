https://1prime.ru/20260911/ekspert-873237733.html
Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся
Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся - 11.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся
Высокие цены на газ в Европе будут держаться до конца зимы, после чего наступит постепенное снижение - к весне стоимость "голубого" топлива опустится до 700... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:52+0300
2026-09-11T15:52+0300
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газ
мировая экономика
европа
ормузский пролив
ближний восток
газпром
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе будут держаться до конца зимы, после чего наступит постепенное снижение - к весне стоимость "голубого" топлива опустится до 700 долларов за тысячу кубометров, поделился прогнозом с РИА Новости старший менеджер "Имплементы" Иван Тимонин. Во вторую неделю сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 950 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года, вследствие очередного обострения на Ближнем Востоке. Накануне стоимость октябрьских фьючерсов приблизилась к отметке в 1000 долларов и составила 988 долларов. "Устойчивого дальнейшего роста рынок сейчас не ожидает. Форвардная кривая держится около 950 долларов за тысячу кубометров до конца зимы, после чего предполагает постепенное снижение - примерно до 700 долларов к апрелю", - сказал он. Тимонин пояснил, что такое снижение будет связано прежде всего с прохождением зимнего пика потребления. Кроме того, повлияет рост предложения сжиженного природного газа (СПГ), в частности дозагрузка уже введенных в текущем году мощностей и запуск новой линии завода в Австралии - Pluto LNG мощностью 5 миллионов тонн в год. Если произойдет восстановление поставок СПГ через Ормузский пролив, то это также может дополнительно ускорить снижение цен на газ в Европе, подчеркнул эксперт. По словам Тимонина, нынешние высокие цены на газ являются не новой ценовой нормой на годы вперед, а лишь "премией" за прохождение зимнего периода 2026-2027 годов в условиях минимального судоходства через Ормузский пролив и низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Уровень ПХГ Европы к 8 сентября достиг отметки в 67,3%, а объем активного газа в них - на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее, сообщал накануне "Газпром". "Реалистичный ориентир на ближайшие месяцы - 900-1000 долларов за тысячу кубометров. При холодной зиме или внеплановых остановках крупных СПГ-заводов возможны кратковременные скачки выше этого уровня. Дополнительное давление в начале 2027 года окажет запрет российского СПГ", - подчеркнул эксперт. Однако, как ожидает Тимонин, цены на газ на уровне 2000 долларов и тем более новые исторические рекорды "не выглядят реалистичным базовым сценарием", поскольку для такого скачка потребуется новый крупный шок предложения поверх уже существующих ограничений.
европа
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газ, мировая экономика, европа, ормузский пролив, ближний восток, газпром
Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Газпром
Эксперт рассказал, когда цены на газ в Европе снизятся
Эксперт Тимонин: цены на газ в Европе к весне опустятся до 700 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе будут держаться до конца зимы, после чего наступит постепенное снижение - к весне стоимость "голубого" топлива опустится до 700 долларов за тысячу кубометров, поделился прогнозом с РИА Новости старший менеджер "Имплементы" Иван Тимонин.
Во вторую неделю сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 950 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года, вследствие очередного обострения на Ближнем Востоке. Накануне стоимость октябрьских фьючерсов приблизилась к отметке в 1000 долларов и составила 988 долларов.
"Устойчивого дальнейшего роста рынок сейчас не ожидает. Форвардная кривая держится около 950 долларов за тысячу кубометров до конца зимы, после чего предполагает постепенное снижение - примерно до 700 долларов к апрелю", - сказал он.
Тимонин пояснил, что такое снижение будет связано прежде всего с прохождением зимнего пика потребления. Кроме того, повлияет рост предложения сжиженного природного газа (СПГ), в частности дозагрузка уже введенных в текущем году мощностей и запуск новой линии завода в Австралии - Pluto LNG мощностью 5 миллионов тонн в год. Если произойдет восстановление поставок СПГ через Ормузский пролив, то это также может дополнительно ускорить снижение цен на газ в Европе, подчеркнул эксперт.
По словам Тимонина, нынешние высокие цены на газ являются не новой ценовой нормой на годы вперед, а лишь "премией" за прохождение зимнего периода 2026-2027 годов в условиях минимального судоходства через Ормузский пролив и низкой заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ).
Уровень ПХГ Европы к 8 сентября достиг отметки в 67,3%, а объем активного газа в них - на 12,8 миллиарда кубометров меньше, чем годом ранее, сообщал накануне "Газпром".
"Реалистичный ориентир на ближайшие месяцы - 900-1000 долларов за тысячу кубометров. При холодной зиме или внеплановых остановках крупных СПГ-заводов возможны кратковременные скачки выше этого уровня. Дополнительное давление в начале 2027 года окажет запрет российского СПГ", - подчеркнул эксперт.
Однако, как ожидает Тимонин, цены на газ на уровне 2000 долларов и тем более новые исторические рекорды "не выглядят реалистичным базовым сценарием", поскольку для такого скачка потребуется новый крупный шок предложения поверх уже существующих ограничений.