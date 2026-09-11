https://1prime.ru/20260911/ekspert-873243539.html
Эксперт объяснил, почему Сеул не может полноценно пользоваться СМП
Эксперт объяснил, почему Сеул не может полноценно пользоваться СМП - 11.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему Сеул не может полноценно пользоваться СМП
Южной Корее крайне выгодно использование более короткого по сравнению с Суэцким каналом Северного морского пути (СМП), но пользоваться СМП полноценно страна... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:59+0300
2026-09-11T16:59+0300
2026-09-11T16:59+0300
мировая экономика
россия
сеул
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ран
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МУРМАНСК, 11 сен – ПРАЙМ. Южной Корее крайне выгодно использование более короткого по сравнению с Суэцким каналом Северного морского пути (СМП), но пользоваться СМП полноценно страна пока не может в силу разных причин, в том числе из-за введенных против России санкций, считает кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким (Ен Ун Ким).
В августе 2026 года Южная Корея впервые направила контейнеровоз в Европу по СМП, при этом проводка судна не предполагала захода в российские порты. По мнению эксперта, западно-ориентированная страна заинтересована в использовании возможностей российской Арктики, однако пока мешают санкции: Сеул фактически не может оплачивать услуги российских портов из-за ограничений, введенных против Москвы.
"Они по своей доброй воле ввели против нас около 1,5 тысяч санкций, но, пока они их не снимут, не смогут с нами нормально сотрудничать", – сказал Ким в разговоре с порталом Arctic.ru.
Он отметил, что потребность в СМП для Кореи колоссальна, поскольку путь от Пусана до Роттердама через арктические широты на 36% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Это не только снижает стоимость грузоперевозки, но и существенно повышает маржинальность торговли.
"Как нормальные бизнесмены они ищут, где можно подешевле и быстрее поставить. Вопросы логистики и цепочек поставок имеют для них исключительное значение", – уточнил эксперт.
Помимо экономики, на решение Сеула влияют амбиции, добавил он. Корея входит в топ-11 мировых экономик по ВВП, а ее руководство последовательно стремится укреплять позиции страны за пределами Корейского полуострова. При этом привлекательность Арктического региона остается мощным магнитом: Сеул делает все, чтобы не оказаться на обочине арктической повестки, уверен Ким.
Помимо политических препятствий, у Кореи есть и технологическое ограничение – отсутствие опыта строительства ледокольного флота, сопоставимого с российским. Хотя географическое расположение корейских портов могло бы сделать Сеул естественным хабом для азиатских стран, желающих выйти в Арктику, но окно возможностей сужается, обратил внимание эксперт.
По мнению аналитика, наилучший и, вероятно, единственный реалистичный сценарий для Сеула на данный момент – занять нишу добросовестного клиента в графике ледокольной проводки судов по СМП.
"Естественно, за соответствующую плату и при соблюдении всех транспортных правил", – резюмировал Ким.
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мировая экономика, россия, сеул, корея, южная корея, ран
Мировая экономика, РОССИЯ, СЕУЛ, КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РАН
Эксперт объяснил, почему Сеул не может полноценно пользоваться СМП
Эксперт Ким: Сеул не может полноценно пользоваться СМП из-за санкций против России
МУРМАНСК, 11 сен – ПРАЙМ. Южной Корее крайне выгодно использование более короткого по сравнению с Суэцким каналом Северного морского пути (СМП), но пользоваться СМП полноценно страна пока не может в силу разных причин, в том числе из-за введенных против России санкций, считает кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким (Ен Ун Ким).
В августе 2026 года Южная Корея впервые направила контейнеровоз в Европу по СМП, при этом проводка судна не предполагала захода в российские порты. По мнению эксперта, западно-ориентированная страна заинтересована в использовании возможностей российской Арктики, однако пока мешают санкции: Сеул фактически не может оплачивать услуги российских портов из-за ограничений, введенных против Москвы.
"Они по своей доброй воле ввели против нас около 1,5 тысяч санкций, но, пока они их не снимут, не смогут с нами нормально сотрудничать", – сказал Ким в разговоре с порталом Arctic.ru.
Он отметил, что потребность в СМП для Кореи колоссальна, поскольку путь от Пусана до Роттердама через арктические широты на 36% короче традиционного маршрута через Суэцкий канал. Это не только снижает стоимость грузоперевозки, но и существенно повышает маржинальность торговли.
"Как нормальные бизнесмены они ищут, где можно подешевле и быстрее поставить. Вопросы логистики и цепочек поставок имеют для них исключительное значение", – уточнил эксперт.
Помимо экономики, на решение Сеула влияют амбиции, добавил он. Корея входит в топ-11 мировых экономик по ВВП, а ее руководство последовательно стремится укреплять позиции страны за пределами Корейского полуострова. При этом привлекательность Арктического региона остается мощным магнитом: Сеул делает все, чтобы не оказаться на обочине арктической повестки, уверен Ким.
Помимо политических препятствий, у Кореи есть и технологическое ограничение – отсутствие опыта строительства ледокольного флота, сопоставимого с российским. Хотя географическое расположение корейских портов могло бы сделать Сеул естественным хабом для азиатских стран, желающих выйти в Арктику, но окно возможностей сужается, обратил внимание эксперт.
По мнению аналитика, наилучший и, вероятно, единственный реалистичный сценарий для Сеула на данный момент – занять нишу добросовестного клиента в графике ледокольной проводки судов по СМП.
"Естественно, за соответствующую плату и при соблюдении всех транспортных правил", – резюмировал Ким.