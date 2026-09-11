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Российский рыбный экспорт в страны БРИКС вырос вдвое за пять лет

Российский рыбный экспорт в страны БРИКС вырос вдвое за пять лет - 11.09.2026, ПРАЙМ

Российский рыбный экспорт в страны БРИКС вырос вдвое за пять лет

Российский рыбный экспорт в страны БРИКС вырос вдвое за пять лет, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

2026-09-11T16:28+0300

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промышленность

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китай

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рыбный экспорт в страны БРИКС вырос вдвое за пять лет, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. "За минувшие пять лет поставки российской рыбопродукции в страны БРИКС выросли вдвое, и потенциал этого рынка не исчерпан. Руководство России и стран-партнеров неоднократно обращало внимание на высокий потенциал рыбного сотрудничества. Надеемся, что эта тема будет обсуждаться и на саммите БРИКС", - сказал Зверев, чьи слова ВАРПЭ приводит в своем Telegram-канале. По оценке ВАРПЭ на основе данных международной статистики, в 2025 году "рыбный" товарооборот между странами БРИКС достиг 7,43 миллиарда долларов, из них более половины - 4,08 миллиарда долларов - пришлось на российский экспорт в страны-союзники. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

бразилия

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россия, промышленность, индия, китай, бразилия, варпэ