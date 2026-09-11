https://1prime.ru/20260911/finljandija-873230223.html
В Финляндии недоиспользование трудовых ресурсов достигло рекорда
В Финляндии недоиспользование трудовых ресурсов достигло рекорда - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Финляндии недоиспользование трудовых ресурсов достигло рекорда
Показатель недоиспользования трудовых ресурсов (labour market slack) в Финляндии достиг исторического рекорда в 18,3%, следует из данных Евростата, которые... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:18+0300
2026-09-11T14:18+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Показатель недоиспользования трудовых ресурсов (labour market slack) в Финляндии достиг исторического рекорда в 18,3%, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Показатель в 18,3% означает, что примерно каждый шестой человек из расширенной рабочей силы (то есть, в возрасте 20-64 лет) имеет неудовлетворенную потребность в занятости - то есть либо не имеет работы, либо хотел бы работать больше, либо потенциально готов работать, но не попадает в обычную статистику безработицы.
По сравнению с предшествовавшим кварталом недоиспользование трудовых ресурсов в стране выросло на 0,6 процентного пункта.
Локального рекорда показатель достиг и во Франции - по итогам второго квартала этого года он составил максимальные с конца 2021 года 14,4% (рост на 0,2 процентного пункта) .
При этом в целом по Евросоюзу показатель во втором квартале остался без изменений по сравнению с предшествующим кварталом - 11%.
Самым высоким по итогам второго квартала он был в Финляндии, а самым низким - на Мальте, где составил 3,8% (снизившись на 0,4 процентного пункта).
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франция, финляндия, мальта, ес
ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МАЛЬТА, ЕС
В Финляндии недоиспользование трудовых ресурсов достигло рекорда
Евростат: недоиспользование трудовых ресурсов в Финляндии достигло исторического рекорда
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Показатель недоиспользования трудовых ресурсов (labour market slack) в Финляндии достиг исторического рекорда в 18,3%, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Показатель в 18,3% означает, что примерно каждый шестой человек из расширенной рабочей силы (то есть, в возрасте 20-64 лет) имеет неудовлетворенную потребность в занятости - то есть либо не имеет работы, либо хотел бы работать больше, либо потенциально готов работать, но не попадает в обычную статистику безработицы.
По сравнению с предшествовавшим кварталом недоиспользование трудовых ресурсов в стране выросло на 0,6 процентного пункта.
Локального рекорда показатель достиг и во Франции - по итогам второго квартала этого года он составил максимальные с конца 2021 года 14,4% (рост на 0,2 процентного пункта) .
При этом в целом по Евросоюзу показатель во втором квартале остался без изменений по сравнению с предшествующим кварталом - 11%.
Самым высоким по итогам второго квартала он был в Финляндии, а самым низким - на Мальте, где составил 3,8% (снизившись на 0,4 процентного пункта).