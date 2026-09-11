Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/finusluga-873228512.html
"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ
"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ
Снижение доходности между последними заседаниями Банка России показали только вклады от двух лет, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:48+0300
2026-09-11T13:48+0300
финансы
банки
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873228512.jpg?1789123690
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение доходности между последними заседаниями Банка России показали только вклады от двух лет, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, в период между заседаниями Банка России, с 24 июля по 11 сентября 2026 года, снижение доходности продемонстрировали только вклады сроком от двух лет и выше", - говорится в сообщении. Также отмечается, что несмотря на решение регулятора в июле снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. (до 14%), средние ставки по вкладам от трех месяцев до полутора лет показали незначительный рост. Средняя ставка в этих банках на 11 сентября по вкладу на три месяца составила 13,63%, по вкладу на шесть месяцев – 13,15%, по вкладу на год – 12,37%. Средняя ставка по вкладу на полтора года – 11,45%, по двухлетнему вкладу – 10,98%, а по трехлетнему вкладу – 10,67% (-0,07 п.п.). Сообщается, что за указанный выше период повышение ставок по вкладам на указанные сроки произвели семь банков, снижение – три. Максимальная ставка по вкладу среди предложений по состоянию на 11 сентября достигает 19% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
13:48 11.09.2026
 
"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ

"Финуслуги": снижение доходности между заседаниями ЦБ показали только вклады от двух лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение доходности между последними заседаниями Банка России показали только вклады от двух лет, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, в период между заседаниями Банка России, с 24 июля по 11 сентября 2026 года, снижение доходности продемонстрировали только вклады сроком от двух лет и выше", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несмотря на решение регулятора в июле снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. (до 14%), средние ставки по вкладам от трех месяцев до полутора лет показали незначительный рост.
Средняя ставка в этих банках на 11 сентября по вкладу на три месяца составила 13,63%, по вкладу на шесть месяцев – 13,15%, по вкладу на год – 12,37%. Средняя ставка по вкладу на полтора года – 11,45%, по двухлетнему вкладу – 10,98%, а по трехлетнему вкладу – 10,67% (-0,07 п.п.).
Сообщается, что за указанный выше период повышение ставок по вкладам на указанные сроки произвели семь банков, снижение – три.
Максимальная ставка по вкладу среди предложений по состоянию на 11 сентября достигает 19% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад).
 
ФинансыБанкиРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала