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"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ

"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Финуслуги" рассказали о снижении доходности между заседаниями ЦБ

Снижение доходности между последними заседаниями Банка России показали только вклады от двух лет, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:48+0300

2026-09-11T13:48+0300

2026-09-11T13:48+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Снижение доходности между последними заседаниями Банка России показали только вклады от двух лет, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, в период между заседаниями Банка России, с 24 июля по 11 сентября 2026 года, снижение доходности продемонстрировали только вклады сроком от двух лет и выше", - говорится в сообщении. Также отмечается, что несмотря на решение регулятора в июле снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. (до 14%), средние ставки по вкладам от трех месяцев до полутора лет показали незначительный рост. Средняя ставка в этих банках на 11 сентября по вкладу на три месяца составила 13,63%, по вкладу на шесть месяцев – 13,15%, по вкладу на год – 12,37%. Средняя ставка по вкладу на полтора года – 11,45%, по двухлетнему вкладу – 10,98%, а по трехлетнему вкладу – 10,67% (-0,07 п.п.). Сообщается, что за указанный выше период повышение ставок по вкладам на указанные сроки произвели семь банков, снижение – три. Максимальная ставка по вкладу среди предложений по состоянию на 11 сентября достигает 19% (трехмесячный вклад – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (трехлетний вклад).

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