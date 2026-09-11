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Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии
Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии - 11.09.2026, ПРАЙМ
Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии
Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен менее чем за месяц удвоила количество своих точек в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:55+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщили РИА Новости в компании. "Компания объявила о выходе на рынок Сербии в середине августа 2026, открыв 5 магазинов. На сегодняшний день, меньше чем за месяц, сеть расширила свое присутствие в стране до 10 магазинов: 6 в столице – Белграде и 3 в крупном городе Нови-Сад и один в городе Панчево", - говорится в сообщении. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей и намерена поддерживать его, в том числе за счет ротации товаров. В ближайших планах сети развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.
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бизнес, сербия, белград, латвия, fix price
Бизнес, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ЛАТВИЯ, Fix Price
Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии
Сеть магазинов низких цен Fix Price за месяц удвоила количество своих точек в Сербии
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщили РИА Новости в компании.
"Компания объявила о выходе на рынок Сербии в середине августа 2026, открыв 5 магазинов. На сегодняшний день, меньше чем за месяц, сеть расширила свое присутствие в стране до 10 магазинов: 6 в столице – Белграде и 3 в крупном городе Нови-Сад и один в городе Панчево", - говорится в сообщении.
Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей и намерена поддерживать его, в том числе за счет ротации товаров. В ближайших планах сети развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.