https://1prime.ru/20260911/fixprice-873225093.html

Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии

Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии - 11.09.2026, ПРАЙМ

Fix Price Group за месяц удвоила количество точек в Сербии

Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен менее чем за месяц удвоила количество своих точек в... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:55+0300

2026-09-11T12:55+0300

2026-09-11T12:55+0300

бизнес

сербия

белград

латвия

fix price

https://cdnn.1prime.ru/img/83352/16/833521696_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_b34605707793bc5696dbc149ac80a66d.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Fix Price Group PLC, одна из крупнейших в мире и ведущая в России сеть магазинов низких фиксированных цен менее чем за месяц удвоила количество своих точек в Сербии после объявления в августе о выходе на рынок страны, тем самым расширив свое присутствие там до 10 магазинов, сообщили РИА Новости в компании. "Компания объявила о выходе на рынок Сербии в середине августа 2026, открыв 5 магазинов. На сегодняшний день, меньше чем за месяц, сеть расширила свое присутствие в стране до 10 магазинов: 6 в столице – Белграде и 3 в крупном городе Нови-Сад и один в городе Панчево", - говорится в сообщении. Сеть отмечает высокий спрос среди сербских покупателей и намерена поддерживать его, в том числе за счет ротации товаров. В ближайших планах сети развитие интернет-торговли на популярных в стране маркетплейсах. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основанная в 2007 году. На сегодняшний день сеть насчитывает более 8 тысяч магазинов в Латвии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, России, Монголии, ОАЭ и Сербии.

сербия

белград

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сербия, белград, латвия, fix price