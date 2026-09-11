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"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза
Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:16+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные показатели, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС.
"Что касается Эфиопии, за первые 5 месяцев этого года поставки Фосагро выросли в 1,5 раза год к году - до 180 тысяч тонн. Уверен, что по итогам года мы сможем перекрыть прошлогодние рекордные поставки (240 тысяч тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг.
Он добавил, что на долю компании по итогам прошлого года пришлась половина всего российского экспорта удобрений в Эфиопию.
Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин в субботу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. Предполагается, что на встрече будут рассмотрены в том числе вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы.
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бизнес, эфиопия, москва, юрий ушаков, владимир путин
Бизнес, ЭФИОПИЯ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза
Гендиректор "Фосагро" Гильгенберг: поставки удобрений в Эфиопию выросли в 1,5 раза
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные показатели, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС.
"Что касается Эфиопии, за первые 5 месяцев этого года поставки Фосагро выросли в 1,5 раза год к году - до 180 тысяч тонн. Уверен, что по итогам года мы сможем перекрыть прошлогодние рекордные поставки (240 тысяч тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг.
Он добавил, что на долю компании по итогам прошлого года пришлась половина всего российского экспорта удобрений в Эфиопию.
Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин в субботу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. Предполагается, что на встрече будут рассмотрены в том числе вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы.