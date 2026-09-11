Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/fosagro-873223043.html
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза
Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:16+0300
2026-09-11T12:16+0300
бизнес
эфиопия
москва
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873223043.jpg?1789118216
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные показатели, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС. "Что касается Эфиопии, за первые 5 месяцев этого года поставки Фосагро выросли в 1,5 раза год к году - до 180 тысяч тонн. Уверен, что по итогам года мы сможем перекрыть прошлогодние рекордные поставки (240 тысяч тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг. Он добавил, что на долю компании по итогам прошлого года пришлась половина всего российского экспорта удобрений в Эфиопию. Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин в субботу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. Предполагается, что на встрече будут рассмотрены в том числе вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы.
эфиопия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, эфиопия, москва, юрий ушаков, владимир путин
Бизнес, ЭФИОПИЯ, МОСКВА, Юрий Ушаков, Владимир Путин
12:16 11.09.2026
 
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза

Гендиректор "Фосагро" Гильгенберг: поставки удобрений в Эфиопию выросли в 1,5 раза

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за первые пять месяцев 2026 года увеличила поставки удобрений в Эфиопию в 1,5 раза, по итогам всего года может побить прошлогодние рекордные показатели, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС.
"Что касается Эфиопии, за первые 5 месяцев этого года поставки Фосагро выросли в 1,5 раза год к году - до 180 тысяч тонн. Уверен, что по итогам года мы сможем перекрыть прошлогодние рекордные поставки (240 тысяч тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг.
Он добавил, что на долю компании по итогам прошлого года пришлась половина всего российского экспорта удобрений в Эфиопию.
Ранее в четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин в субботу на полях саммита БРИКС в Нью-Дели встретится с премьером Эфиопии Абий Ахмедом. Предполагается, что на встрече будут рассмотрены в том числе вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы.
 
БизнесЭФИОПИЯМОСКВАЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала