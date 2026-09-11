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"Фосагро" назвала страны БРИКС основными покупателями российских удобрений - 11.09.2026, ПРАЙМ
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"Фосагро" назвала страны БРИКС основными покупателями российских удобрений
"Фосагро" назвала страны БРИКС основными покупателями российских удобрений - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" назвала страны БРИКС основными покупателями российских удобрений
Страны БРИКС являются основными покупателями российских удобрений, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:16+0300
2026-09-11T12:16+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС являются основными покупателями российских удобрений, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС. "Основная часть нашего экспорта приходится именно на страны БРИКС", - сказал он. По словам главы компании, "Фосагро" в прошлом году экспортировала в страны БРИКС 4,8 миллиона тонн удобрений - на 20% больше, чем годом ранее. "Фосагро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, является крупнейшим экспортером минеральных удобрений из России в 102 страны мира.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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40
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мировая экономика
Мировая экономика
12:16 11.09.2026
 
"Фосагро" назвала страны БРИКС основными покупателями российских удобрений

Гильгенберг: страны БРИКС являются основными покупателями российских удобрений

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС являются основными покупателями российских удобрений, заявил журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС.
"Основная часть нашего экспорта приходится именно на страны БРИКС", - сказал он.
По словам главы компании, "Фосагро" в прошлом году экспортировала в страны БРИКС 4,8 миллиона тонн удобрений - на 20% больше, чем годом ранее.
"Фосагро" - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, является крупнейшим экспортером минеральных удобрений из России в 102 страны мира.
 
Мировая экономика
 
 
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