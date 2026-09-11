https://1prime.ru/20260911/fosagro-873223187.html

"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%

"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65% - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%

Группа "Фосагро" за пять месяцев текущего года экспортировала в Южно-Африканскую Республику более 200 тысяч тонн удобрений, увеличив поставки на 65% по... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:17+0300

2026-09-11T12:17+0300

2026-09-11T12:17+0300

бизнес

сельское хозяйство

юар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873223187.jpg?1789118221

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за пять месяцев текущего года экспортировала в Южно-Африканскую Республику более 200 тысяч тонн удобрений, увеличив поставки на 65% по сравнению с прошлым годом, рассказал журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС. По его словам, с 2021 года поставки "Фосагро" в ЮАР выросли в 2,3 раза до исторического максимума в 456 тысяч тонн в прошлом году. "В этом году высокие темпы роста поставок сохраняются. За 5 месяцев 2026 года мы поставили в ЮАР более 200 тысяч тонн удобрений – на 65% больше, чем за 5 месяцев 2025 года (122 тысячи тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг. В целом, по его словам, по итогам прошлого года на долю компании пришлась половина всего российского экспорта удобрений в ЮАР.

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сельское хозяйство, юар