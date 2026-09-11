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"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65% - 11.09.2026, ПРАЙМ
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"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65% - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%
Группа "Фосагро" за пять месяцев текущего года экспортировала в Южно-Африканскую Республику более 200 тысяч тонн удобрений, увеличив поставки на 65% по... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:17+0300
2026-09-11T12:17+0300
бизнес
сельское хозяйство
юар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за пять месяцев текущего года экспортировала в Южно-Африканскую Республику более 200 тысяч тонн удобрений, увеличив поставки на 65% по сравнению с прошлым годом, рассказал журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС. По его словам, с 2021 года поставки "Фосагро" в ЮАР выросли в 2,3 раза до исторического максимума в 456 тысяч тонн в прошлом году. "В этом году высокие темпы роста поставок сохраняются. За 5 месяцев 2026 года мы поставили в ЮАР более 200 тысяч тонн удобрений – на 65% больше, чем за 5 месяцев 2025 года (122 тысячи тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг. В целом, по его словам, по итогам прошлого года на долю компании пришлась половина всего российского экспорта удобрений в ЮАР.
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бизнес, сельское хозяйство, юар
Бизнес, Сельское хозяйство, ЮАР
12:17 11.09.2026
 
"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%

"Фосагро" за пять месяцев увеличила поставки удобрений в ЮАР на 65%

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" за пять месяцев текущего года экспортировала в Южно-Африканскую Республику более 200 тысяч тонн удобрений, увеличив поставки на 65% по сравнению с прошлым годом, рассказал журналистам гендиректор "Фосагро" Александр Гильгенберг на полях бизнес-форума БРИКС.
По его словам, с 2021 года поставки "Фосагро" в ЮАР выросли в 2,3 раза до исторического максимума в 456 тысяч тонн в прошлом году.
"В этом году высокие темпы роста поставок сохраняются. За 5 месяцев 2026 года мы поставили в ЮАР более 200 тысяч тонн удобрений – на 65% больше, чем за 5 месяцев 2025 года (122 тысячи тонн - ред.)", - сказал Гильгенберг.
В целом, по его словам, по итогам прошлого года на долю компании пришлась половина всего российского экспорта удобрений в ЮАР.
 
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