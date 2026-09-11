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Во Франции заявили, что цены на топливо останутся высокими еще долго - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Во Франции заявили, что цены на топливо останутся высокими еще долго
Во Франции заявили, что цены на топливо останутся высокими еще долго - 11.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции заявили, что цены на топливо останутся высокими еще долго
Цены на топливо во Франции, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время, заявил в пятницу министр... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:47+0300
2026-09-11T16:47+0300
мировая экономика
франция
иран
ормузский пролив
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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо во Франции, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр. Ранее газета Liberation сообщила, что средняя цена самого потребляемого во Франции бензина SP95-E10 достигла рекордных с конца февраля значений. "Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение - кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам", - сказал министр на пресс-конференции. Лескюр сообщил, что по состоянию на утро пятницы цена за литр дизельного топлива составляла 2,3 евро, а бензина - 2,1 евро. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
франция
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мировая экономика, франция, иран, ормузский пролив
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Ормузский пролив
16:47 11.09.2026
 
Во Франции заявили, что цены на топливо останутся высокими еще долго

Глава Минфина Лескюр: цены на топливо во Франции останутся высокими еще долго

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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Цены на топливо во Франции, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время, заявил в пятницу министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр.
Ранее газета Liberation сообщила, что средняя цена самого потребляемого во Франции бензина SP95-E10 достигла рекордных с конца февраля значений.
"Весной к политической, внутренней неопределенности добавилось масштабное геополитическое потрясение - кризис вокруг Ормузского пролива. Он привел к повышению цен на энергоносители для наших граждан, предприятий, а также для домохозяйств. Этот кризис далек от завершения, мы это видим по сегодняшним цифрам", - сказал министр на пресс-конференции.
Лескюр сообщил, что по состоянию на утро пятницы цена за литр дизельного топлива составляла 2,3 евро, а бензина - 2,1 евро.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНОрмузский пролив
 
 
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