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Во Франции вдвое снизили прогноз роста ВВП страны в 2026 году - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Во Франции вдвое снизили прогноз роста ВВП страны в 2026 году
Во Франции вдвое снизили прогноз роста ВВП страны в 2026 году - 11.09.2026, ПРАЙМ
Во Франции вдвое снизили прогноз роста ВВП страны в 2026 году
Министерство экономики и финансов Франции вдвое снизило ожидаемый рост ВВП страны в 2026 году - до уровня в 0,5%, заявил глава ведомства Ролан Лескюр. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:50+0300
2026-09-11T16:50+0300
мировая экономика
франция
ормузский пролив
ближний восток
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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Франции вдвое снизило ожидаемый рост ВВП страны в 2026 году - до уровня в 0,5%, заявил глава ведомства Ролан Лескюр. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что экономика страны в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение ВВП на 0,2%. Тогда Лескюр связал отсутствие роста французского ВВП во II квартале с последствиями накрывшей страну аномальной жары. "В среднем в этом году мы оцениваем рост экономики Франции на уровне 0,5%. Это согласуется с недавними прогнозами ведущих институтов: как вы знаете, вчера Insee опубликовал прогноз в 0,4%, а прогноз экономистов сегодня составляет 0,6%. Мы находимся в рамках этого среднего значения. Напомню, что в начале года при подготовке закона о бюджете мы исходили из прогноза роста в 1%. Таким образом, мы вдвое снизили оценку роста на текущий год - это существенное изменение", - заявил Лескюр на пресс-конференции. По словам главы французского минфина, 0,1 процентного пункта в прогнозируемом росте ВВП страна потеряла из-за накрывших ее аномальных волн жары, отразившихся на сельском хозяйстве. Еще 0,2 процентного пункта не были достигнуты из-за кризиса вокруг Ормузского пролива, а потерю оставшихся 0,2 процентного пункта Лескюр связал с "политической неопределенностью" в начале 2026 года, когда в стране проходили муниципальные выборы, и более мягким зимним сезоном, когда потребление энергии оказалось меньше ожидаемых объемов. Лескюр заявил, что в 2027 году его ведомство ожидает восстановления роста ВВП Франции до 1%. По словам главы минфина, такие первичные ожидания связаны с надеждой на разрешение конфликта на Ближнем Востоке и общее снижение "геополитической напряженности" в ближайшие месяцы. Согласно заявлению Лескюра, в 2026 году средний уровень инфляции составит 2,1% с повышением до 3% к концу года и ее последующим постепенным снижением до уровня ниже 2%. Таким образом, по словам министра, в 2027 году инфляция ожидается в среднем на уровне 1,8%. При этом глава французского минфина отметил, что такое прогнозирование связано со значительной неопределенностью, включающей в себя развитие геополитической напряженности, динамику процентных ставок и риски, связанные с климатом.
франция
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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40
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мировая экономика, франция, ормузский пролив, ближний восток
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
16:50 11.09.2026
 
Во Франции вдвое снизили прогноз роста ВВП страны в 2026 году

Минфин Франции вдвое снизил прогноз роста ВВП страны в 2026 году - до 0,5%

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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Министерство экономики и финансов Франции вдвое снизило ожидаемый рост ВВП страны в 2026 году - до уровня в 0,5%, заявил глава ведомства Ролан Лескюр.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что экономика страны в прошлом квартале не изменилась в квартальном выражении, а в первом квартале было зафиксировано квартальное снижение ВВП на 0,2%. Тогда Лескюр связал отсутствие роста французского ВВП во II квартале с последствиями накрывшей страну аномальной жары.
"В среднем в этом году мы оцениваем рост экономики Франции на уровне 0,5%. Это согласуется с недавними прогнозами ведущих институтов: как вы знаете, вчера Insee опубликовал прогноз в 0,4%, а прогноз экономистов сегодня составляет 0,6%. Мы находимся в рамках этого среднего значения. Напомню, что в начале года при подготовке закона о бюджете мы исходили из прогноза роста в 1%. Таким образом, мы вдвое снизили оценку роста на текущий год - это существенное изменение", - заявил Лескюр на пресс-конференции.
По словам главы французского минфина, 0,1 процентного пункта в прогнозируемом росте ВВП страна потеряла из-за накрывших ее аномальных волн жары, отразившихся на сельском хозяйстве. Еще 0,2 процентного пункта не были достигнуты из-за кризиса вокруг Ормузского пролива, а потерю оставшихся 0,2 процентного пункта Лескюр связал с "политической неопределенностью" в начале 2026 года, когда в стране проходили муниципальные выборы, и более мягким зимним сезоном, когда потребление энергии оказалось меньше ожидаемых объемов.
Лескюр заявил, что в 2027 году его ведомство ожидает восстановления роста ВВП Франции до 1%. По словам главы минфина, такие первичные ожидания связаны с надеждой на разрешение конфликта на Ближнем Востоке и общее снижение "геополитической напряженности" в ближайшие месяцы.
Согласно заявлению Лескюра, в 2026 году средний уровень инфляции составит 2,1% с повышением до 3% к концу года и ее последующим постепенным снижением до уровня ниже 2%. Таким образом, по словам министра, в 2027 году инфляция ожидается в среднем на уровне 1,8%. При этом глава французского минфина отметил, что такое прогнозирование связано со значительной неопределенностью, включающей в себя развитие геополитической напряженности, динамику процентных ставок и риски, связанные с климатом.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
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