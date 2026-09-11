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Франция выступила за исключение Усманова из санкционных списков, пишут СМИ - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Франция выступила за исключение Усманова из санкционных списков, пишут СМИ
Франция выступила за исключение Усманова из санкционных списков, пишут СМИ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Франция выступила за исключение Усманова из санкционных списков, пишут СМИ
Франция вслед за Словакией выступает с инициативой по исключению российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, сообщает телеканал Euronews со... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T21:31+0300
2026-09-11T21:35+0300
мировая экономика
словакия
франция
париж
алишер усманов
михаил фридман
мид
ес
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Франция вслед за Словакией выступает с инициативой по исключению российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники. Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. В МИД страны подтверждали, что дискуссии по этому вопросу ведутся. "Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка", - передает телеканал. Согласно источникам СМИ, подобный шаг Парижа вызвал сильнейшее раздражение у европейских партнеров. "Это вызвало множество вопросов о мотивах - похоже, здесь прежде всего играют роль экономические соображения. Среди других государств-членов мало понимания этой позиции", - цитирует канал одного из дипломатов. Отмечается, что Словакия уже вызывала недовольство других стран своей позицией, поскольку создавала трудности с последним продлением индивидуальных санкций в марте этого года. Новый подход Франции, в свою очередь, только осложнит дискуссии по продлению рестрикций, для которых требуется согласие всех стран-членов, говорится в материале канала. Сам Париж представил исключение Усманова из санкционных списков как политический компромисс со Словакией. По мнению французских властей, на этот раз Братислава не откажется от своих двух требований, как в прошлый раз. Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте 2026 года. Страны блока должны договориться о продолжении их действия до 15 сентября. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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40
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мировая экономика, словакия, франция, париж, алишер усманов, михаил фридман, мид, ес
Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, ФРАНЦИЯ, Париж, Алишер Усманов, Михаил Фридман, МИД, ЕС
21:31 11.09.2026 (обновлено: 21:35 11.09.2026)
 
Франция выступила за исключение Усманова из санкционных списков, пишут СМИ

Euronews: Франция выступила с инициативой по исключению Усманова из санкционных списков

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Франция вслед за Словакией выступает с инициативой по исключению российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники.
Ранее европейские СМИ сообщали, что Словакия добивается исключения из санкций российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. В МИД страны подтверждали, что дискуссии по этому вопросу ведутся.
"Правительство Франции присоединилось к Словакии в попытках добиться исключения российско-узбекского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка", - передает телеканал.
Согласно источникам СМИ, подобный шаг Парижа вызвал сильнейшее раздражение у европейских партнеров.
"Это вызвало множество вопросов о мотивах - похоже, здесь прежде всего играют роль экономические соображения. Среди других государств-членов мало понимания этой позиции", - цитирует канал одного из дипломатов.
Отмечается, что Словакия уже вызывала недовольство других стран своей позицией, поскольку создавала трудности с последним продлением индивидуальных санкций в марте этого года.
Новый подход Франции, в свою очередь, только осложнит дискуссии по продлению рестрикций, для которых требуется согласие всех стран-членов, говорится в материале канала.
Сам Париж представил исключение Усманова из санкционных списков как политический компромисс со Словакией. По мнению французских властей, на этот раз Братислава не откажется от своих двух требований, как в прошлый раз.
Индивидуальные санкции Евросоюза последний раз были продлены в марте 2026 года. Страны блока должны договориться о продолжении их действия до 15 сентября.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Мировая экономикаСЛОВАКИЯФРАНЦИЯПарижАлишер УсмановМихаил ФридманМИДЕС
 
 
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