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ФСБ рассказала о прорыве в перевозках грузов морями в 1920-х годах

ФСБ рассказала о прорыве в перевозках грузов морями в 1920-х годах - 11.09.2026, ПРАЙМ

ФСБ рассказала о прорыве в перевозках грузов морями в 1920-х годах

Советский торговый флот в первой половине 1920-х годов, во время работы Феликса Дзержинского народным комиссаром путей сообщения, совершил настоящий прорыв в... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T00:26+0300

2026-09-11T00:26+0300

2026-09-11T00:26+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Советский торговый флот в первой половине 1920-х годов, во время работы Феликса Дзержинского народным комиссаром путей сообщения, совершил настоящий прорыв в перевозках грузов морями, нарастив их объемы и очень широко расширив географию международных маршрутов, об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных Федеральной службой безопасности России. В пятницу исполняется 149 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Работая в должности руководителя советских спецслужб, Дзержинский одновременно занимал ряд других ключевых государственных постов, в том числе народного комиссара путей сообщения (1921-1924). "В годы НЭПа Феликс Эдмундович Дзержинский внес выдающийся вклад в создание экономического фундамента Советского государства. За неполных три года под его началом была восстановлена транспортная отрасль, которая стала играть важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности страны", - говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что среди опубликованных сейчас архивных материалов о Дзержинском особый интерес представляет подготовленный на его имя иллюстрированный отчет о работе Центрального правления Государственного торгового флота (Госторгфлота). В нем наглядно показан качественный и количественный рост транспортных перевозок за период 1920-1923 годов. В 1921-1931 годах управление советским водным транспортом находилось в ведении Наркомата путей сообщения. 13 июня 1922 года, при Дзержинском, был учрежден Государственный торговый флот. В его составе сформировали четыре пароходства: Северное, Балтийское, Черноморско-Азовское и Каспийское. "Нарком путей сообщения Ф.Э.Дзержинский фактически создал с нуля организационную структуру Госторгфлота, заложил программу его развития на десять лет вперед, добился включения судостроения в государственные планы, инициировал практические меры по пополнению корабельного состава", - подчеркнули в ФСБ. Как следует из этого отчета, если в 1921 году суда Госторгфлота ходили только в акваториях Белого, Баренцева, Черного, Азовского и Каспийского морей, то уже в 1923 году маршруты советских торговых судов простирались от Новой Земли до Владивостока - через Северный Ледовитый и Атлантический океаны, Средиземное и Красное моря, Индийский и Тихий океаны. Что касается совокупного объема грузоперевозок морями, то если в 1920 году этот показатель составил 175,7 миллиона пудов (почти 2,88 миллиона тонн), то по итогам 1923 года он вырос до 278,7 миллиона пудов (почти 4,6 миллиона тонн). В 1920 году морями перевезли 1,14 миллиона пассажиров, а в 1923-м - уже без малого 1,4 миллиона пассажиров. Наконец, общий тоннаж советского торгового флота вырос с 131,2 тысячи тонн в 1920 году до 230,3 тысячи тонн тремя годами позже. Возглавив в 1924 году Высший совет народного хозяйства, Дзержинский организовал масштабную работу по реконструкции отечественной промышленности. По его инициативе в Советском Союзе был дан старт политике индустриализации, стали разрабатываться и претворяться в жизнь первые планы развития народного хозяйства, создаваться новые отрасли промышленности: авиационная, тракторо- и судостроение, радиопромышленность. Одним из первых он выступил с предложением о строительстве специализированных автомобильных заводов. Всего за год, благодаря настойчивости и системному подходу Дзержинского, страна получила собственный тяжелый грузовик Я-3 грузоподъемностью три тонны. "Глубокое понимание Ф.Э. Дзержинским специфики народного хозяйства, его видение политической перспективы, умение организовать коллективную работу, вовлекать в общее дело творческую энергию рабочих масс и специалистов, приносили успех, способствовали экономическому развитию страны", - подчеркнули в ФСБ. Дзержинский (1877-1926) вскоре после Октябрьской революции стал первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (ВЧК), созданной 20 декабря 1917 года для обеспечения безопасности советского государства и общества. Как указывают историки, созданные при Дзержинском советские специальные службы не просто обеспечили сохранение и развитие государства в поистине критических для страны условиях на рубеже 1920-х годов, но и заложили основы оперативного искусства, которое совершенствовалось в дальнейшем и благодаря которому российские спецслужбы по праву считаются одними из сильнейших в мире. Президент России Владимир Путин своим указом 22 апреля 2026 года присвоил Академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Как отмечалось в указе, имя "чекиста номер один" академии было присвоено, учитывая заслуги ее личного состава в профессиональной подготовке кадров в интересах органов ФСБ и принимая во внимание выдающийся вклад Дзержинского в обеспечение государственной безопасности.

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россия, каспийское море, владивосток, красное море, владимир путин, фсб