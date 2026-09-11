https://1prime.ru/20260911/ft-873253469.html

Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT

Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT - 11.09.2026, ПРАЙМ

Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT

Исчезающий вид двухмиллиметровых улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:19+0300

2026-09-11T22:19+0300

2026-09-11T22:19+0300

бизнес

мировая экономика

ирландия

сша

дональд трамп

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/83072/05/830720507_0:63:1649:991_1920x0_80_0_0_f55fee7e0947a5111963a9fa61deae51.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Исчезающий вид двухмиллиметровых улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда Трампа, в Ирландии, сообщает газета Financial Times. "Крошечная улитка тормозит амбициозные планы Дональда Трампа относительно его ирландского гольф-курорта... есть опасения, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, являющейся средой обитания Vertigo angustior", - говорится в публикации. По данным газеты, речь идет о Vertigo angustior, или завитках узеньких. Это одна из самых маленьких сухопутных улиток. Высота ее раковины составляет всего около 1,5-2 миллиметров. Вид находится под угрозой исчезновения. Как отмечает издание, регулятор Ирландии по вопросам планирования дал компании Trump Doonbeg время до конца октября, чтобы предоставить дополнительную информацию, включая гидрогеологическую оценку. Регулятор ожидает принять решение по проекту бального зала 25 ноября. Заявление о планах на строительство банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье Трампа, было подано 22 декабря 2025 года.

ирландия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, ирландия, сша, дональд трамп, financial times