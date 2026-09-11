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Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT
Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT - 11.09.2026, ПРАЙМ
Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT
Исчезающий вид двухмиллиметровых улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:19+0300
2026-09-11T22:19+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Исчезающий вид двухмиллиметровых улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда Трампа, в Ирландии, сообщает газета Financial Times. "Крошечная улитка тормозит амбициозные планы Дональда Трампа относительно его ирландского гольф-курорта... есть опасения, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, являющейся средой обитания Vertigo angustior", - говорится в публикации. По данным газеты, речь идет о Vertigo angustior, или завитках узеньких. Это одна из самых маленьких сухопутных улиток. Высота ее раковины составляет всего около 1,5-2 миллиметров. Вид находится под угрозой исчезновения. Как отмечает издание, регулятор Ирландии по вопросам планирования дал компании Trump Doonbeg время до конца октября, чтобы предоставить дополнительную информацию, включая гидрогеологическую оценку. Регулятор ожидает принять решение по проекту бального зала 25 ноября. Заявление о планах на строительство банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье Трампа, было подано 22 декабря 2025 года.
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бизнес, мировая экономика, ирландия, сша, дональд трамп, financial times
Бизнес, Мировая экономика, ИРЛАНДИЯ, США, Дональд Трамп, Financial Times
22:19 11.09.2026
 
Улитки могут помешать строительству в гольф-клубе Трампа, пишет FT

FT: исчезающий вид улиток может помешать постройке зала в гольф-клубе Трампа в Ирландии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Исчезающий вид двухмиллиметровых улиток может помешать строительству банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье президента США Дональда Трампа, в Ирландии, сообщает газета Financial Times.
"Крошечная улитка тормозит амбициозные планы Дональда Трампа относительно его ирландского гольф-курорта... есть опасения, что строительство может повлиять на хрупкую экосистему дюн, являющейся средой обитания Vertigo angustior", - говорится в публикации.
По данным газеты, речь идет о Vertigo angustior, или завитках узеньких. Это одна из самых маленьких сухопутных улиток. Высота ее раковины составляет всего около 1,5-2 миллиметров. Вид находится под угрозой исчезновения.
Как отмечает издание, регулятор Ирландии по вопросам планирования дал компании Trump Doonbeg время до конца октября, чтобы предоставить дополнительную информацию, включая гидрогеологическую оценку. Регулятор ожидает принять решение по проекту бального зала 25 ноября.
Заявление о планах на строительство банкетного зала на территории гольф-клуба, принадлежащего семье Трампа, было подано 22 декабря 2025 года.
 
БизнесМировая экономикаИРЛАНДИЯСШАДональд ТрампFinancial Times
 
 
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