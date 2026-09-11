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В "Газпроме" рассказали, где компания добывает 80% газа
В "Газпроме" рассказали, где компания добывает 80% газа - 11.09.2026, ПРАЙМ
В "Газпроме" рассказали, где компания добывает 80% газа
Около 80% газа, который добывает "Газпром", дают месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила компания. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:27+0300
2026-09-11T14:27+0300
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газ
янао
ямал
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 80% газа, который добывает "Газпром", дают месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила компания. "ЯНАО - особый для "Газпрома" регион, с которым связано прошлое и будущее газовой отрасли России. Сегодня порядка 80% газа, добываемого "Газпромом", дают именно месторождения ЯНАО", - говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и губернатора округа Дмитрия Артюхова. В релизе отмечается, что месторождения ЯНАО активно задействованы в обеспечении надежного газоснабжения, в том числе в период зимних холодов. "В интересах российских граждан, промышленности и социальной сферы "Газпром" при поддержке правительства ЯНАО расширяет мощный центр газодобычи на полуострове Ямал и повышает эффективность разработки месторождений Надым-Пур-Тазовского региона", - добавляется в сообщении. В ходе встречи также было заключено соглашение о сотрудничестве на 2027-2029 годы. Документ подписан в развитие генерального соглашения о сотрудничестве "Газпрома" и ЯНАО, а также действующего соглашения на 2024-2026 годы. Как уточняется, стороны продолжат взаимодействие по всем ключевым направлениям. Компания будет развивать добычу углеводородов в ЯНАО, обеспечивать потребителей округа газом, электроэнергией и продуктами газо- и нефтепереработки. А правительство ЯНАО продолжит оказывать поддержку проектам "Газпрома", подчеркивается в релизе.
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газ, янао, ямал, алексей миллер, газпром
Газ, ЯНАО, ЯМАЛ, Алексей Миллер, Газпром
В "Газпроме" рассказали, где компания добывает 80% газа
"Газпром": около 80% газа, добываемого компанией, дают месторождения ЯНАО
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 80% газа, который добывает "Газпром", дают месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщила компания.
"ЯНАО - особый для "Газпрома" регион, с которым связано прошлое и будущее газовой отрасли России. Сегодня порядка 80% газа, добываемого "Газпромом", дают именно месторождения ЯНАО", - говорится в сообщении "Газпрома" по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и губернатора округа Дмитрия Артюхова.
В релизе отмечается, что месторождения ЯНАО активно задействованы в обеспечении надежного газоснабжения, в том числе в период зимних холодов.
"В интересах российских граждан, промышленности и социальной сферы "Газпром" при поддержке правительства ЯНАО расширяет мощный центр газодобычи на полуострове Ямал и повышает эффективность разработки месторождений Надым-Пур-Тазовского региона", - добавляется в сообщении.
В ходе встречи также было заключено соглашение о сотрудничестве на 2027-2029 годы. Документ подписан в развитие генерального соглашения о сотрудничестве "Газпрома" и ЯНАО, а также действующего соглашения на 2024-2026 годы.
Как уточняется, стороны продолжат взаимодействие по всем ключевым направлениям. Компания будет развивать добычу углеводородов в ЯНАО, обеспечивать потребителей округа газом, электроэнергией и продуктами газо- и нефтепереработки. А правительство ЯНАО продолжит оказывать поддержку проектам "Газпрома", подчеркивается в релизе.