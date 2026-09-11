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Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике
Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:20+0300
2026-09-11T23:20+0300
2026-09-11T23:23+0300
энергетика
газ
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индия
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владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В ходе беседы с журналистами Путин отметил, что все, что сейчас происходит в Европе в целом - это результат системы ошибок глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики. "Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра - посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа - ред.). Это… еще одна ошибка", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем. По его словам, Москва не раз говорила с европейскими властями о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике."Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование", - добавил Путин.
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газ, европа, индия, запад, владимир путин
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ИНДИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике
Путин: ошибки европейских властей в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу прибыл в Индию
с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В ходе беседы с журналистами Путин
отметил, что все, что сейчас происходит в Европе
в целом - это результат системы ошибок глобалистов Запада
в области политики, безопасности и экономики.
"Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра - посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа - ред.). Это… еще одна ошибка", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем. По его словам, Москва не раз говорила с европейскими властями о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике.
"Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование", - добавил Путин.