Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260911/gaz-873255010.html
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике
Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:20+0300
2026-09-11T23:23+0300
энергетика
газ
европа
индия
запад
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0b/873254861_0:50:3139:1816_1920x0_80_0_0_86596afb5920e171973538aa4375b429.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В ходе беседы с журналистами Путин отметил, что все, что сейчас происходит в Европе в целом - это результат системы ошибок глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики. "Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра - посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа - ред.). Это… еще одна ошибка", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем. По его словам, Москва не раз говорила с европейскими властями о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике."Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование", - добавил Путин.
европа
индия
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0b/873254861_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_003e46cfac00486b1341ad1ed4227e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, индия, запад, владимир путин
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ИНДИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
23:20 11.09.2026 (обновлено: 23:23 11.09.2026)
 
Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике

Путин: ошибки европейских властей в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Индию
Визит президента Владимира Путина в Индию - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В ходе беседы с журналистами Путин отметил, что все, что сейчас происходит в Европе в целом - это результат системы ошибок глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики.
"Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра - посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа - ред.). Это… еще одна ошибка", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем. По его словам, Москва не раз говорила с европейскими властями о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике.
"Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование", - добавил Путин.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАИНДИЯЗАПАДВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала