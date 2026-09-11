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Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике

Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин предупредил европейцев о росте цен на газ из-за ошибок в энергетике

Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:20+0300

2026-09-11T23:20+0300

2026-09-11T23:23+0300

энергетика

газ

европа

индия

запад

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев, уверен президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. В ходе беседы с журналистами Путин отметил, что все, что сейчас происходит в Европе в целом - это результат системы ошибок глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики. "Они думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, а завтра - посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что там будет не тысяча, а полторы тысячи (стоимость поставки газа - ред.). Это… еще одна ошибка", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что Россия продает энергоресурсы по ценам, которые образуются рыночным путем. По его словам, Москва не раз говорила с европейскими властями о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике."Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, по 180 (долларов - ред.) за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование", - добавил Путин.

европа

индия

запад

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газ, европа, индия, запад, владимир путин