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"Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов России в январе-августе

"Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов России в январе-августе - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов России в январе-августе

"Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа текущего года, сообщила компания. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:24+0300

2026-09-11T14:24+0300

2026-09-11T15:11+0300

россия

газпром

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов России по итогам января-августа текущего года, сообщила компания."В январе-августе 2026 года "Газпром" газифицировал 117 населенных пунктов. Подключиться к сетевому газу здесь смогут 14,8 тысячи домовладений и 61 котельная", - говорится в сообщении.В текущем году "Газпром" начал реализацию программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ на 2026-2030 годы. Документы были подписаны с 73 субъектами России и новым участником проекта стала Мурманская область, отметили в компании.В июне и июле, как уточняется, были газифицированы 27 сел и деревень с 2,3 тысячи домовладений в Башкирии, Коми и Марий Эл, Волгоградской, Ростовской и Калужской областях. В Коми "Газпром" проложил межпоселковый газопровод к сельскому поселению Ыб, а также прокладывает внутрипоселковый газопровод протяженностью 53,5 километра.В Амурской области продолжается строительство инфраструктуры для газификации потребителей города Тынды. В Приморском крае завершено сооружение газопровода-отвода протяженностью около 100 километров с газораспределительной станцией (ГРС) "Врангель" для газификации одноименного поселка и Находкинского завода минеральных удобрений.Помимо этого "Газпром" продолжает реконструкцию и техническое перевооружение ГРС, которое позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В частности, в июне компания закончила реконструкцию ГРС "Пенза-4" в Пензенской области, благодаря чему производительность станции выросла вдвое – до 2,1 миллиарда кубометров газа в год.В компании также подвели итоги выполнения программ в 2021-2025 годах. Так, работы проводились в 72 регионах России, а действие программ было расширено на Амурскую и Иркутскую области. Всего за этот период "Газпром" создал условия для газификации более 335 тысяч домовладений и квартир в 2150 населенных пунктах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, газпром