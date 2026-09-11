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Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300

Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300 - 11.09.2026, ПРАЙМ

Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 имеет стратегическое значение для Камчатки и должен заменить используемые для сообщения | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T03:05+0300

2026-09-11T03:05+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 имеет стратегическое значение для Камчатки и должен заменить используемые для сообщения с отдаленными поселками Ан-26 и Як-40, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях. Первый самолет Ил-114-300 заказчик получит в 2026 году, еще две машины будут переданы в 2027-м, о чем сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на ВЭФ-2026. "Мы с нетерпением ждем его прихода, потому что это прямая замена наших самолетов Ан-26, Як-40, которые сейчас обеспечивают авиасообщение отдаленных поселков", - сказал Солодов. Он отметил, что авиапарк региона стареет и этот вопрос необходимо решать.

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