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Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300 - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300
Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300 - 11.09.2026, ПРАЙМ
Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 имеет стратегическое значение для Камчатки и должен заменить используемые для сообщения | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:05+0300
2026-09-11T03:05+0300
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камчатский край
вэф
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 имеет стратегическое значение для Камчатки и должен заменить используемые для сообщения с отдаленными поселками Ан-26 и Як-40, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях. Первый самолет Ил-114-300 заказчик получит в 2026 году, еще две машины будут переданы в 2027-м, о чем сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на ВЭФ-2026. "Мы с нетерпением ждем его прихода, потому что это прямая замена наших самолетов Ан-26, Як-40, которые сейчас обеспечивают авиасообщение отдаленных поселков", - сказал Солодов. Он отметил, что авиапарк региона стареет и этот вопрос необходимо решать.
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40
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бизнес, россия, камчатка, камчатский край, вэф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Камчатский край, ВЭФ, Минпромторг
03:05 11.09.2026
 
Глава Камчатки рассказал о значении нового самолета Ил-114-300

Глава Камчатки Солодов: новый Ил-114-300 должен заменить Ан-26 и Як-40

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Новый российский самолет Ил-114-300 имеет стратегическое значение для Камчатки и должен заменить используемые для сообщения с отдаленными поселками Ан-26 и Як-40, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Ил-114-300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Он предназначен для эксплуатации на местных авиалиниях. Первый самолет Ил-114-300 заказчик получит в 2026 году, еще две машины будут переданы в 2027-м, о чем сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков на ВЭФ-2026.
"Мы с нетерпением ждем его прихода, потому что это прямая замена наших самолетов Ан-26, Як-40, которые сейчас обеспечивают авиасообщение отдаленных поселков", - сказал Солодов.
Он отметил, что авиапарк региона стареет и этот вопрос необходимо решать.
 
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