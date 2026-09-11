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Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"

Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры" - 11.09.2026, ПРАЙМ

Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"

Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T04:18+0300

2026-09-11T04:18+0300

2026-09-11T04:18+0300

бизнес

азия

персидский залив

украина

finnair

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Рейтер. "После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам", - говорится в сообщении агентства. По словам Куусисто, если раньше рейс Шанхай-Хельсинки занимал около восьми часов, то теперь, после потери доступа к российскому небу, - более 12 часов. По его мнению, это "в высшей степени неравные и нечестные условия игры". Глава Finnair также заявил о растущей конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива. После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, в том числе Финляндии.

азия

персидский залив

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бизнес, азия, персидский залив, украина, finnair