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Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры" - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"
Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T04:18+0300
2026-09-11T04:18+0300
бизнес
азия
персидский залив
украина
finnair
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Рейтер. "После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам", - говорится в сообщении агентства. По словам Куусисто, если раньше рейс Шанхай-Хельсинки занимал около восьми часов, то теперь, после потери доступа к российскому небу, - более 12 часов. По его мнению, это "в высшей степени неравные и нечестные условия игры". Глава Finnair также заявил о растущей конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива. После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, в том числе Финляндии.
азия
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бизнес, азия, персидский залив, украина, finnair
Бизнес, АЗИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, УКРАИНА, Finnair
04:18 11.09.2026
 
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"

Глава Finnair Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры" с Китаем

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Рейтер.
"После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам", - говорится в сообщении агентства.
По словам Куусисто, если раньше рейс Шанхай-Хельсинки занимал около восьми часов, то теперь, после потери доступа к российскому небу, - более 12 часов. По его мнению, это "в высшей степени неравные и нечестные условия игры".
Глава Finnair также заявил о растущей конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива.
После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, в том числе Финляндии.
 
БизнесАЗИЯПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВУКРАИНАFinnair
 
 
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