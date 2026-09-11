https://1prime.ru/20260911/glava-873211325.html
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"
Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T04:18+0300
2026-09-11T04:18+0300
2026-09-11T04:18+0300
бизнес
азия
персидский залив
украина
finnair
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873211325.jpg?1789089483
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Рейтер.
"После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам", - говорится в сообщении агентства.
По словам Куусисто, если раньше рейс Шанхай-Хельсинки занимал около восьми часов, то теперь, после потери доступа к российскому небу, - более 12 часов. По его мнению, это "в высшей степени неравные и нечестные условия игры".
Глава Finnair также заявил о растущей конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива.
После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, в том числе Финляндии.
азия
персидский залив
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, азия, персидский залив, украина, finnair
Бизнес, АЗИЯ, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, УКРАИНА, Finnair
Глава Finnair пожаловался на "нечестные условия игры"
Глава Finnair Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры" с Китаем
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на "нечестные условия игры", заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Рейтер.
"После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам", - говорится в сообщении агентства.
По словам Куусисто, если раньше рейс Шанхай-Хельсинки занимал около восьми часов, то теперь, после потери доступа к российскому небу, - более 12 часов. По его мнению, это "в высшей степени неравные и нечестные условия игры".
Глава Finnair также заявил о растущей конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива.
После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года многие страны в Европе закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, в том числе Финляндии.