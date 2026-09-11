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Глава РФПИ обсудил проведение бизнес-форума Россия-Германия и США
Глава РФПИ обсудил проведение бизнес-форума Россия-Германия и США - 11.09.2026, ПРАЙМ
Глава РФПИ обсудил проведение бизнес-форума Россия-Германия и США
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что уже обсудил с... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:05+0300
2026-09-11T17:05+0300
2026-09-11T17:05+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия и США, идея поддержана.
По его словам, диалог российского бизнеса крайне важен как со странами БРИКС, так и с компаниями из западных стран.
"Мы обсуждали с партией "Альтернатива для Германии", которая выступает за снятие санкций против России, которая выступает за взаимодействие энергетическое между Россией, Германией и Европой, которая фактически является голосом разума в Европе. И они действительно сказали, почему бы нам вместе не сделать бизнес-форум. Безусловно, участие американского бизнеса также поддержала Американская торговая палата. И мы понимаем, что это абсолютно, мы это будем делать", - сказал Дмитриев журналистам на полях бизнес-форума БРИКС.
"Бизнес-диалог крайне важен, потому что по мере того, как бизнесы лучше общаются и взаимодействуют, легче находить в том числе и другие экономические решения и политические решения", - добавил он.
Правая оппозиционная партия АдГ, по предварительным данным, победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. Она выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.
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россия, мировая экономика, европа, сша, германия, кирилл дмитриев, американская торговая палата, рфпи, адг
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, США, ГЕРМАНИЯ, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата, РФПИ, АдГ
Глава РФПИ обсудил проведение бизнес-форума Россия-Германия и США
Глава РФПИ Дмитриев заявил о поддержке бизнес-форума Россия-Германия и США
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия и США, идея поддержана.
По его словам, диалог российского бизнеса крайне важен как со странами БРИКС, так и с компаниями из западных стран.
"Мы обсуждали с партией "Альтернатива для Германии", которая выступает за снятие санкций против России, которая выступает за взаимодействие энергетическое между Россией, Германией и Европой, которая фактически является голосом разума в Европе. И они действительно сказали, почему бы нам вместе не сделать бизнес-форум. Безусловно, участие американского бизнеса также поддержала Американская торговая палата. И мы понимаем, что это абсолютно, мы это будем делать", - сказал Дмитриев журналистам на полях бизнес-форума БРИКС.
"Бизнес-диалог крайне важен, потому что по мере того, как бизнесы лучше общаются и взаимодействуют, легче находить в том числе и другие экономические решения и политические решения", - добавил он.
Правая оппозиционная партия АдГ, по предварительным данным, победила с результатом 43,8% голосов на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт. Она выступает за ужесточение миграционной политики и защиту традиционных ценностей.