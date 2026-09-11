https://1prime.ru/20260911/glava-873250384.html

Фрадков представил проект российско-индийской платежной системы

Фрадков представил проект российско-индийской платежной системы - 11.09.2026, ПРАЙМ

Фрадков представил проект российско-индийской платежной системы

Председатель ПСБ Петр Фрадков представил проект российско-индийской платежной системы президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:34+0300

2026-09-11T20:34+0300

2026-09-11T20:35+0300

россия

финансы

индия

петр фрадков

владимир путин

нарендра моди

псб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873250384.jpg?1789148125

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Председатель ПСБ Петр Фрадков представил проект российско-индийской платежной системы президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщили в пресс-службе компании А7. "Председатель банка ПСБ Петр Фрадков на полях проходящего в Индии Иннопрома представил президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди российско-индийскую платежную систему для граждан двух стран. Презентация прошла на стенде компании А7, созданной ПСБ российской системы международных расчетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что система позволит проводить переводы между Россией и Индией в национальных валютах через местные банки-партнеры. С ее помощью можно будет оплачивать обучение, проживание и лечение, перечислять зарплаты и стипендии, а также совершать личные переводы, отмечают в компании. "Индия — один из ключевых и давних партнеров России... Только в России сегодня находятся около 200 тысяч граждан Индии: более 80 тысяч приезжают работать, около 40 тысяч учатся в российских вузах, тысячи посещают нашу страну как туристы. Такой масштаб взаимодействия требует соответствующей финансовой инфраструктуры — современной, доступной и предсказуемой", — сказал Фрадков. В рамках проекта по запуску системы расчетов будет создана дорожная карта, включающая все этапы развития и реализации проекта, включая технические требования, отмечают в А7. Сначала система будет протестирована в российских вузах и компаниях, где учатся и работают граждане Индии. А7 — российская система международных расчетов, созданная в 2024 году банком ПСБ. Компания обеспечивает трансграничные платежи для российского бизнеса. К августу 2026 года клиентская база А7 превысила 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности, ежедневно через систему проходит более 2 тысяч операций. Собственная платежная инфраструктура охватывает более 100 стран.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, индия, петр фрадков, владимир путин, нарендра моди, псб