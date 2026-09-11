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Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране

Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране - 11.09.2026, ПРАЙМ

Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране

Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране, несмотря на сохраняющиеся ценовые риски из-за роста стоимости... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:02+0300

2026-09-11T23:02+0300

2026-09-11T23:05+0300

финансы

турция

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АНКАРА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране, несмотря на сохраняющиеся ценовые риски из-за роста стоимости энергоносителей. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Несмотря на ежемесячные колебания, последние данные по инфляции и опережающие показатели указывают на замедление основного тренда инфляции", — заявил Карахан, слова которого привела газета Ekonomim. Карахан отметил, что рост цен на услуги транспорта и связи также замедляет процесс дезинфляции. Вместе с тем опережающие индикаторы указывают на дополнительные возможности для снижения темпов роста арендной платы. Глава ЦБ Турции также указал, что, несмотря на замедление экономической активности, квартальный экономический рост во втором квартале ускорился. Его поддержал внешний спрос, который способствовал росту промышленного производства. Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют осторожного подхода. Одновременно ситуация во внешней торговле в третьем квартале продолжила улучшаться, а доходы от туризма сохраняют сильную динамику. По его словам, несмотря на негативные внешние факторы, дефицит счета текущих операций остается стабильным. Спрос резидентов на турецкую лиру сохраняется на высоком уровне, а валютные резервы продолжают оставаться устойчивыми. При этом глава ЦБ предупредил, что рост цен на энергоносители на фоне геополитических событий создает повышательный риск для инфляции. "Жесткая денежно-кредитная политика, которая будет сохраняться до обеспечения ценовой стабильности, усилит процесс дезинфляции через каналы спроса, валютного курса и инфляционных ожиданий", — сказал Карахан. Он подчеркнул, что решения по ключевой ставке будут приниматься на каждом заседании с учетом фактической инфляции, ее основной динамики и ожиданий. По его словам, денежно-кредитная политика будет оставаться ориентированной на инфляционные перспективы и носить осторожный характер. Карахан добавил, что в случае значительного отклонения инфляции от промежуточных целей Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. Ранее в воскресенье вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщал, что в рамках программы власти прогнозируют инфляцию на уровне 28,4% в 2026 году, до 21% в 2027 году, 13,5% в 2028 году и 9% в 2029 году. При этом прогноз инфляции на 2026 год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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финансы, турция, реджеп тайип эрдоган