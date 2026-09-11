Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/glava-873254468.html
Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране
Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране - 11.09.2026, ПРАЙМ
Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране
Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране, несмотря на сохраняющиеся ценовые риски из-за роста стоимости... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:02+0300
2026-09-11T23:05+0300
финансы
турция
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873254468.jpg?1789157145
АНКАРА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране, несмотря на сохраняющиеся ценовые риски из-за роста стоимости энергоносителей. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Несмотря на ежемесячные колебания, последние данные по инфляции и опережающие показатели указывают на замедление основного тренда инфляции", — заявил Карахан, слова которого привела газета Ekonomim. Карахан отметил, что рост цен на услуги транспорта и связи также замедляет процесс дезинфляции. Вместе с тем опережающие индикаторы указывают на дополнительные возможности для снижения темпов роста арендной платы. Глава ЦБ Турции также указал, что, несмотря на замедление экономической активности, квартальный экономический рост во втором квартале ускорился. Его поддержал внешний спрос, который способствовал росту промышленного производства. Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют осторожного подхода. Одновременно ситуация во внешней торговле в третьем квартале продолжила улучшаться, а доходы от туризма сохраняют сильную динамику. По его словам, несмотря на негативные внешние факторы, дефицит счета текущих операций остается стабильным. Спрос резидентов на турецкую лиру сохраняется на высоком уровне, а валютные резервы продолжают оставаться устойчивыми. При этом глава ЦБ предупредил, что рост цен на энергоносители на фоне геополитических событий создает повышательный риск для инфляции. "Жесткая денежно-кредитная политика, которая будет сохраняться до обеспечения ценовой стабильности, усилит процесс дезинфляции через каналы спроса, валютного курса и инфляционных ожиданий", — сказал Карахан. Он подчеркнул, что решения по ключевой ставке будут приниматься на каждом заседании с учетом фактической инфляции, ее основной динамики и ожиданий. По его словам, денежно-кредитная политика будет оставаться ориентированной на инфляционные перспективы и носить осторожный характер. Карахан добавил, что в случае значительного отклонения инфляции от промежуточных целей Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. Ранее в воскресенье вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщал, что в рамках программы власти прогнозируют инфляцию на уровне 28,4% в 2026 году, до 21% в 2027 году, 13,5% в 2028 году и 9% в 2029 году. При этом прогноз инфляции на 2026 год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, турция, реджеп тайип эрдоган
Финансы, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
23:02 11.09.2026 (обновлено: 23:05 11.09.2026)
 
Глава ЦБ Турции заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране

Глава Центробанка Турции Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил о замедлении основного тренда инфляции в стране, несмотря на сохраняющиеся ценовые риски из-за роста стоимости энергоносителей.
Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики. Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%.
"Несмотря на ежемесячные колебания, последние данные по инфляции и опережающие показатели указывают на замедление основного тренда инфляции", — заявил Карахан, слова которого привела газета Ekonomim.
Карахан отметил, что рост цен на услуги транспорта и связи также замедляет процесс дезинфляции. Вместе с тем опережающие индикаторы указывают на дополнительные возможности для снижения темпов роста арендной платы.
Глава ЦБ Турции также указал, что, несмотря на замедление экономической активности, квартальный экономический рост во втором квартале ускорился. Его поддержал внешний спрос, который способствовал росту промышленного производства.
Карахан заявил, что инфляционные ожидания требуют осторожного подхода. Одновременно ситуация во внешней торговле в третьем квартале продолжила улучшаться, а доходы от туризма сохраняют сильную динамику.
По его словам, несмотря на негативные внешние факторы, дефицит счета текущих операций остается стабильным. Спрос резидентов на турецкую лиру сохраняется на высоком уровне, а валютные резервы продолжают оставаться устойчивыми.
При этом глава ЦБ предупредил, что рост цен на энергоносители на фоне геополитических событий создает повышательный риск для инфляции.
"Жесткая денежно-кредитная политика, которая будет сохраняться до обеспечения ценовой стабильности, усилит процесс дезинфляции через каналы спроса, валютного курса и инфляционных ожиданий", — сказал Карахан.
Он подчеркнул, что решения по ключевой ставке будут приниматься на каждом заседании с учетом фактической инфляции, ее основной динамики и ожиданий. По его словам, денежно-кредитная политика будет оставаться ориентированной на инфляционные перспективы и носить осторожный характер.
Карахан добавил, что в случае значительного отклонения инфляции от промежуточных целей Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. Ранее в воскресенье вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщал, что в рамках программы власти прогнозируют инфляцию на уровне 28,4% в 2026 году, до 21% в 2027 году, 13,5% в 2028 году и 9% в 2029 году. При этом прогноз инфляции на 2026 год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.
 
ФинансыТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала