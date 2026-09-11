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Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет

Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет - 11.09.2026, ПРАЙМ

Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет

Глава Сбербанка Герман Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет, сообщили в пресс-службе банка. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:01+0300

2026-09-11T20:01+0300

2026-09-11T20:01+0300

финансы

банки

бизнес

индия

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет, сообщили в пресс-службе банка. "Герман Греф возглавил Российско-Индийский деловой совет. Ожидается, что под руководством Грефа совет будет переформатирован, а взаимодействие бизнеса России и Индии выйдет на новый технологический и институциональный уровень", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что планируется усилить роль совета в развитии двусторонних деловых связей и расширить участие российского и индийского бизнеса, включая крупнейшие компании, госкорпорации, финансовые институты, а также малые и средние предприятия. В структуре совета предполагается создать профильные отраслевые комитеты. Также планируется повысить уровень российско-индийских деловых мероприятий, в том числе проводить ежегодный деловой форум с участием представителей правительств и бизнес-сообщества двух стран, добавили в Сбербанке.

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финансы, банки, бизнес, индия, герман греф, сбербанк