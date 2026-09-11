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Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока
Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока - 11.09.2026, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока
Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот". | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:38+0300
2026-09-11T12:38+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
сочи
аэрофлот
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот". "16,3 миллиона пассажиров перевезли на рейсах группы "Аэрофлот" за июнь-август 2026 года. На уровне лета 2025 года", - говорится в сообщении. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла на собственных рейсах 8,6 миллиона пассажиров, отмечается в сообщении. Главными хабами "Аэрофлота" стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи - суммарно через эти города "Аэрофлот" и "Россия" перевезли более 12 миллионов человек. Ранее в пятницу группа сообщила о снижении пассажиропотока за 8 месяцев 2026 года на 0,1%, до 37,4 миллиона человек. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, Аэрофлот
12:38 11.09.2026
 
Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока

"Аэрофлот" летом 2026 года сохранил уровень пассажиропотока на уровне лета 2025 года

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" летом 2026 года сохранила уровень пассажиропотока в сравнении с летом 2025 года и перевезла 16,3 миллиона человек, сообщил "Аэрофлот".
"16,3 миллиона пассажиров перевезли на рейсах группы "Аэрофлот" за июнь-август 2026 года. На уровне лета 2025 года", - говорится в сообщении.
Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла на собственных рейсах 8,6 миллиона пассажиров, отмечается в сообщении. Главными хабами "Аэрофлота" стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи - суммарно через эти города "Аэрофлот" и "Россия" перевезли более 12 миллионов человек.
Ранее в пятницу группа сообщила о снижении пассажиропотока за 8 месяцев 2026 года на 0,1%, до 37,4 миллиона человек.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания и национальный перевозчик РФ. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСОЧИАэрофлот
 
 
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