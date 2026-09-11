https://1prime.ru/20260911/gubanov-873194922.html

Названы специальности, на которые самый большой спрос

Названы специальности, на которые самый большой спрос - 11.09.2026, ПРАЙМ

Названы специальности, на которые самый большой спрос

В январе–августе 2026 года наиболее заметная динамика роста числа вакансий зафиксирована в сегменте рабочих и линейных специальностей. Как рассказал агентству... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T02:02+0300

2026-09-11T02:02+0300

2026-09-11T02:02+0300

эксклюзив

авито

рынок труда

вакансии

работа

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/22/762772219_0:203:3481:2161_1920x0_80_0_0_2c5116bc26dbb3ea7e9fe3384c40a7fe.jpg

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. В январе–августе 2026 года наиболее заметная динамика роста числа вакансий зафиксирована в сегменте рабочих и линейных специальностей. Как рассказал агентству "Прайм" директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, эти позиции предполагают выполнение конкретных задач на объекте — монтаж, обработку материалов, обслуживание оборудования и контроль технологических процессовНа фоне модернизации, расширения и обновления производств работодатели продолжают наращивать штат в этих направлениях. Лидером по спросу стали кабельщики: число вакансий для них выросло на 128%, а средние зарплатные предложения достигли 73 476 рублей в месяц."Специалисты востребованы при прокладке и обслуживании электрических и коммуникационных сетей, что особенно актуально в условиях активного строительства жилых и инфраструктурных объектов", - говорит Губанов.На втором месте — гипсокартонщики (+85%, 151 569 рублей в месяц), чья работа связана с отделкой помещений и возведением перегородок в жилых и коммерческих объектах. Третью строчку заняли монолитчики (+75%, 135 219 рублей в месяц) — специалисты по возведению бетонных и железобетонных конструкций, востребованные в строительной отрасли.В топ-5 также вошли обмотчики (+69%, 79 000 рублей в месяц), занятые намоткой катушек и других элементов электрооборудования в промышленном производстве, и строители (+64%, 186 151 рубль в месяц) — одна из самых массовых профессий, охватывающих широкий спектр задач на стройплощадках.Указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический уровень дохода специалистов может варьироваться в зависимости от региона, опыта работы, квалификации, графика занятости и условий конкретного работодателя.Таким образом, наиболее выраженный кадровый спрос формируется в сегментах, напрямую связанных с реальным производством и строительством. "Это отражает как инвестиционную активность в соответствующих отраслях, так и структурный дефицит рабочих компетенций на рынке труда", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260902/rynok-872918164.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авито, рынок труда, вакансии, работа