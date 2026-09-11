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Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта
Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта - 11.09.2026, ПРАЙМ
Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:20+0300
2026-09-11T17:20+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 47,8 пункта с 51,7 пункта в августе, сообщается на сайте университета. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 51 пункта.
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192
40
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
17:20 11.09.2026
 
Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта

Индекс потребительских настроений в США в сентябре снизился до 47,8 пункта с 51,7 пункта

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в сентябре сократился до 47,8 пункта с 51,7 пункта в августе, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 51 пункта.
 
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