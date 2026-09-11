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Фондовые индексы АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-Стрит
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-Стрит - 11.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-Стрит
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вслед за негативной динамикой на Уолл-Стрит, склонность инвесторов к риску... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:42+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вслед за негативной динамикой на Уолл-Стрит, склонность инвесторов к риску понижена в ожидании статистических данных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,51%, до 3 875,08 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,43%, до 2441,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,71%, до 24 778 пунктов. Южнокорейский KOSPI падает на 2,16%, до 6 882,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,96%, до 8 735,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,18%, до 63 848 пунктов. Мировые инвесторы оценивают настроения на биржах в США. Американские рынки закрылись в минусе в четверг: технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны фондовые биржи Азии, сократился на 0,65%, индексы Dow Jones и S&P 500 также снизились - на 0,6% и 0,58% соответственно. "Тенденция снижения рисков наблюдается на азиатских рынках... Из-за публикации индекса потребительских цен в США позднее сегодня инвесторы, по понятным причинам, неохотно идут на большие риски", - сказал агентству Блумберг партнер SGMC Capital Pte в Сингапуре Мохит Мирпури (Mohit Mirpuri). Позднее в пятницу будут опубликованы данные об инфляции в США. Аналитики предполагают, что годовой показатель по итогам августа остался на уровне 3,4%, как и месяцем ранее.
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рынок, торги, сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Рынок, Торги, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за негативной динамикой Уолл-Стрит
Биржи АТР снижаются вслед за негативной динамикой на Уолл-Стрит