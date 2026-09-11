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В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга
В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга
Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:48+0300
2026-09-11T08:48+0300
мировая экономика
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. "Торговля между партнерами должна быть глубокой и устойчивой, с диверсифицированными цепочками поставок, при этом ни в какой момент торговля не должна становиться препятствием для экономического роста и благосостояния населения каждой страны - члена объединения", - сказал он на деловом форуме БРИКС-2026 в Нью-Дели. По словам Гояла, нетарифные меры являются одним из главных препятствий для торговли и могут создавать для экспортеров значительные издержки. Министр также призвал упростить нормативные процедуры, ускорить таможенное оформление и обеспечить работу цепочек поставок без протекционистских барьеров. Министр напомнил, что на страны БРИКС приходится почти четверть мировой торговли при том, что объединение представляет половину человечества и около 40% мирового ВВП.
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мировая экономика, индия
Мировая экономика, ИНДИЯ
08:48 11.09.2026
 
В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга

Министр Гоял: странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.
"Торговля между партнерами должна быть глубокой и устойчивой, с диверсифицированными цепочками поставок, при этом ни в какой момент торговля не должна становиться препятствием для экономического роста и благосостояния населения каждой страны - члена объединения", - сказал он на деловом форуме БРИКС-2026 в Нью-Дели.
По словам Гояла, нетарифные меры являются одним из главных препятствий для торговли и могут создавать для экспортеров значительные издержки. Министр также призвал упростить нормативные процедуры, ускорить таможенное оформление и обеспечить работу цепочек поставок без протекционистских барьеров.
Министр напомнил, что на страны БРИКС приходится почти четверть мировой торговли при том, что объединение представляет половину человечества и около 40% мирового ВВП.
 
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