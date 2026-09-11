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В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга

В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Индии призвали страны БРИКС открывать свои рынки для продукции друг друга

Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T08:48+0300

2026-09-11T08:48+0300

2026-09-11T08:48+0300

мировая экономика

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Странам БРИКС нужно открывать свои рынки для продукции друг друга и развивать устойчивые торговые связи, заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. "Торговля между партнерами должна быть глубокой и устойчивой, с диверсифицированными цепочками поставок, при этом ни в какой момент торговля не должна становиться препятствием для экономического роста и благосостояния населения каждой страны - члена объединения", - сказал он на деловом форуме БРИКС-2026 в Нью-Дели. По словам Гояла, нетарифные меры являются одним из главных препятствий для торговли и могут создавать для экспортеров значительные издержки. Министр также призвал упростить нормативные процедуры, ускорить таможенное оформление и обеспечить работу цепочек поставок без протекционистских барьеров. Министр напомнил, что на страны БРИКС приходится почти четверть мировой торговли при том, что объединение представляет половину человечества и около 40% мирового ВВП.

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, индия