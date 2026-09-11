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Индия намерена довести грузооборот по Северному морскому пути до 5 млн тонн
Индия намерена довести грузооборот по Северному морскому пути до 5 млн тонн - 11.09.2026, ПРАЙМ
Индия намерена довести грузооборот по Северному морскому пути до 5 млн тонн
Индия намерена довести объемы грузооборота по Северному морскому пути до 5 миллионов тонн к 2030 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:03+0300
2026-09-11T18:03+0300
2026-09-11T18:03+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индия намерена довести объемы грузооборота по Северному морскому пути до 5 миллионов тонн к 2030 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Уже подготовлен к подписанию меморандум, где прописаны конкретные обязательства выйти к 2030 году на грузооборот с индийской стороной не менее 5 миллионов тонн", - сказал Лихачев ИС "Вести". По его словам, это далеко не предел. На 2027 намечен первый пилотный индийский грузовой рейс по Северному морскому пути, напомнил Лихачев.
"Параллельно мы обсуждаем вопросы и судостроения, в том числе арктического, в интересах большого проекта Трансарктического транспортного коридора", - добавил глава "Росатома".
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россия, индия, алексей лихачев, росатом
РОССИЯ, ИНДИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
Индия намерена довести грузооборот по Северному морскому пути до 5 млн тонн
Лихачев: Индия намерена довести грузооборот по Севморпути до пяти миллионов тонн
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Индия намерена довести объемы грузооборота по Северному морскому пути до 5 миллионов тонн к 2030 году, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Уже подготовлен к подписанию меморандум, где прописаны конкретные обязательства выйти к 2030 году на грузооборот с индийской стороной не менее 5 миллионов тонн", - сказал Лихачев ИС "Вести". По его словам, это далеко не предел. На 2027 намечен первый пилотный индийский грузовой рейс по Северному морскому пути, напомнил Лихачев.
"Параллельно мы обсуждаем вопросы и судостроения, в том числе арктического, в интересах большого проекта Трансарктического транспортного коридора", - добавил глава "Росатома".