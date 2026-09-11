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Индия с помощью БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил Моди
Индия с помощью БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил Моди - 11.09.2026, ПРАЙМ
Индия с помощью БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил Моди
Индия с помощью объединения БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:59+0300
2026-09-11T15:59+0300
2026-09-11T15:59+0300
мировая экономика
россия
индия
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Индия с помощью объединения БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. "Наш подход в рамках БРИКС также остается неизменным: убирать барьеры и расширять возможности для бизнеса", - сказал Моди в ходе делового форума БРИКС в Нью-Дели.
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мировая экономика, россия, индия, нарендра моди
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нарендра Моди
Индия с помощью БРИКС хочет убрать барьеры между странами, заявил Моди
Премьер Индии Моди: Индия с помощью объединения БРИКС хочет убрать барьеры