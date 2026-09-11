https://1prime.ru/20260911/infljatsija-873237322.html

Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4%

Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4%

Годовая инфляция в США по итогам августа сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,1% в июле. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

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мировая экономика, сша