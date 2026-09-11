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Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4%
Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4%
Годовая инфляция в США по итогам августа сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:49+0300
мировая экономика
сша
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,1% в июле.
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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мировая экономика, сша
Годовая инфляция в США по итогам августа составила 3,4%
Годовая инфляция в США по итогам августа осталась на уровне 3,4%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам августа сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4% после роста на 0,1% в июле.
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.