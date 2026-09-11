https://1prime.ru/20260911/inflyatsiya-873227976.html
Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления
Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления - 11.09.2026, ПРАЙМ
Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления
Годовая инфляция в России, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:43+0300
2026-09-11T13:43+0300
2026-09-11T13:47+0300
финансы
банк россии
россия
ключевая ставка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873227976.jpg?1789123662
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%", - сказано в сообщении.При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в стране сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в пресс-релизе."Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - сказано там.Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает регулятор.По прогнозам регулятора, годовая инфляция в России в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 году вернется к цели в 4% и будет находиться на ней в дальнейшем.
https://1prime.ru/20260911/stavka-873227420.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банк россии, россия, ключевая ставка
Финансы, Банк России, РОССИЯ, ключевая ставка
Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления
ЦБ: годовая инфляция в России на 7 сентября составила 6,3%, проинфляционные риски выросли
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%", - сказано в сообщении.
При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в стране сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в пресс-релизе.
"Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - сказано там.
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает регулятор.
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
По прогнозам регулятора, годовая инфляция в России в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 году вернется к цели в 4% и будет находиться на ней в дальнейшем.