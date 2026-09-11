https://1prime.ru/20260911/inflyatsiya-873227976.html

Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления

Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления - 11.09.2026, ПРАЙМ

Банк России оценил ситуацию с инфляцией и перспективы ее замедления

Годовая инфляция в России, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:43+0300

2026-09-11T13:43+0300

2026-09-11T13:47+0300

финансы

банк россии

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Годовая инфляция в России, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%", - сказано в сообщении.При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в стране сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в пресс-релизе."Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка изменились разнонаправленно. При этом они сохраняются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - сказано там.Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, указывает регулятор.По прогнозам регулятора, годовая инфляция в России в 2026 году составит 6-7%, а в 2027 году вернется к цели в 4% и будет находиться на ней в дальнейшем.

https://1prime.ru/20260911/stavka-873227420.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банк россии, россия, ключевая ставка