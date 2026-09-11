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Путину и Моди на "Иннопроме" показали макеты российских самолетов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Путину и Моди на "Иннопроме" показали макеты российских самолетов
Путину и Моди на "Иннопроме" показали макеты российских самолетов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путину и Моди на "Иннопроме" показали макеты российских самолетов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди на выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели показали макеты российских самолетов,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:56+0300
2026-09-11T16:58+0300
россия
мировая экономика
индия
владимир путин
нарендра моди
оак
росавиация
ростех
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди на выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели показали макеты российских самолетов, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. Перед пленарным заседанием Делового форума БРИКС Путин и Моди посетили международную промышленную выставку "Иннопром. Индия". На выставке, в том числе, представлены макеты российских самолетов Ил-114-300, "Суперджет" (SJ-100), а также МС-21. Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов. В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что российские МС-21 могут эксплуатироваться индийскими авиакомпаниями после выдачи Индией сертификата типа на самолет, и отмечал, что в дальнейшем начнутся обсуждения по этому вопросу. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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192
40
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россия, мировая экономика, индия, владимир путин, нарендра моди, оак, росавиация, ростех
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, ОАК, Росавиация, Ростех
16:56 11.09.2026 (обновлено: 16:58 11.09.2026)
 
Путину и Моди на "Иннопроме" показали макеты российских самолетов

Путину и Моди на "Иннопроме" в Нью-Дели показали макеты российских самолетов

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди на выставке "Иннопром. Индия" в Нью-Дели показали макеты российских самолетов, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. Перед пленарным заседанием Делового форума БРИКС Путин и Моди посетили международную промышленную выставку "Иннопром. Индия".
На выставке, в том числе, представлены макеты российских самолетов Ил-114-300, "Суперджет" (SJ-100), а также МС-21.
Ранее глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов. В свою очередь глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что российские МС-21 могут эксплуатироваться индийскими авиакомпаниями после выдачи Индией сертификата типа на самолет, и отмечал, что в дальнейшем начнутся обсуждения по этому вопросу.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯВладимир ПутинНарендра МодиОАКРосавиацияРостех
 
 
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