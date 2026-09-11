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"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США - 11.09.2026, ПРАЙМ
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"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США
"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США
Иран испытал баллистическую ракету "Касем Басир" против американского флота в Персидском заливе, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Hamshahri. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:08+0300
2026-09-11T19:08+0300
вооружения
иран
сша
персидский залив
оружие
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Иран испытал баллистическую ракету "Касем Басир" против американского флота в Персидском заливе, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Hamshahri.Как отмечает СМИ, пуск был представлен Тегераном как "предупредительный выстрел", а в США назвали его "изменением в раскладе сил в военно-морском сражении"."Американские гиганты больше не могут, полагаясь на географическую дистанцию и свои оборонительные щиты, оставаться неуязвимыми для ракетной мощи Ирана", — подчеркивается в материале.По данным Hamshahri, ракета "Касем Басир" — баллистическая ракета средней дальности, представленная в мае 2025 года. Она способна развивать скорость более 10 Махов, несет 500-килограммовую отделяемую боеголовку и может поражать цели на расстоянии свыше 1200 километров. Ключевая особенность — маневренная боеголовка на конечном этапе полета, что делает ее перехват крайне сложным.Главная угроза для американского флота, по словам авторов публикации, заключается в том, что ракета способна корректировать траекторию по движущейся цели на конечном этапе полета, а не полагаться только на заранее заданные координаты."Иран обладает способностью наносить удары по флоту, создавшему блокаду. Поражение ВМС США Ираном — это конец гегемонии. Американцы уже не будут такими смелыми при обстрелах", — заключили журналисты.
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иран
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иран, сша, персидский залив, оружие
Вооружения, ИРАН, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ОРУЖИЕ
19:08 11.09.2026
 
"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США

Hamshahri: иранские ракеты "Касем Басир" способны поражать корабли ВМС США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Иран испытал баллистическую ракету "Касем Басир" против американского флота в Персидском заливе, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Hamshahri.
Как отмечает СМИ, пуск был представлен Тегераном как "предупредительный выстрел", а в США назвали его "изменением в раскладе сил в военно-морском сражении".
"Американские гиганты больше не могут, полагаясь на географическую дистанцию и свои оборонительные щиты, оставаться неуязвимыми для ракетной мощи Ирана", — подчеркивается в материале.
По данным Hamshahri, ракета "Касем Басир" — баллистическая ракета средней дальности, представленная в мае 2025 года. Она способна развивать скорость более 10 Махов, несет 500-килограммовую отделяемую боеголовку и может поражать цели на расстоянии свыше 1200 километров. Ключевая особенность — маневренная боеголовка на конечном этапе полета, что делает ее перехват крайне сложным.
Главная угроза для американского флота, по словам авторов публикации, заключается в том, что ракета способна корректировать траекторию по движущейся цели на конечном этапе полета, а не полагаться только на заранее заданные координаты.
"Иран обладает способностью наносить удары по флоту, создавшему блокаду. Поражение ВМС США Ираном — это конец гегемонии. Американцы уже не будут такими смелыми при обстрелах", — заключили журналисты.
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ВооруженияИРАНСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВОРУЖИЕ
 
 
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