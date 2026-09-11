https://1prime.ru/20260911/iran-873247309.html

"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США

"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Больше не неуязвимы": Иран испытал новое оружие против США

Иран испытал баллистическую ракету "Касем Басир" против американского флота в Персидском заливе, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Hamshahri. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:08+0300

2026-09-11T19:08+0300

2026-09-11T19:08+0300

вооружения

иран

сша

персидский залив

оружие

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Иран испытал баллистическую ракету "Касем Басир" против американского флота в Персидском заливе, пишет ИноСМИ со ссылкой на статью в издании Hamshahri.Как отмечает СМИ, пуск был представлен Тегераном как "предупредительный выстрел", а в США назвали его "изменением в раскладе сил в военно-морском сражении"."Американские гиганты больше не могут, полагаясь на географическую дистанцию и свои оборонительные щиты, оставаться неуязвимыми для ракетной мощи Ирана", — подчеркивается в материале.По данным Hamshahri, ракета "Касем Басир" — баллистическая ракета средней дальности, представленная в мае 2025 года. Она способна развивать скорость более 10 Махов, несет 500-килограммовую отделяемую боеголовку и может поражать цели на расстоянии свыше 1200 километров. Ключевая особенность — маневренная боеголовка на конечном этапе полета, что делает ее перехват крайне сложным.Главная угроза для американского флота, по словам авторов публикации, заключается в том, что ракета способна корректировать траекторию по движущейся цели на конечном этапе полета, а не полагаться только на заранее заданные координаты."Иран обладает способностью наносить удары по флоту, создавшему блокаду. Поражение ВМС США Ираном — это конец гегемонии. Американцы уже не будут такими смелыми при обстрелах", — заключили журналисты.

https://1prime.ru/20260909/iran-873167233.html

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иран, сша, персидский залив, оружие