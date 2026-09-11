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Россиянам объяснили, какая работа не будет учтена в трудовом стаже

Россиянам объяснили, какая работа не будет учтена в трудовом стаже - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, какая работа не будет учтена в трудовом стаже

Многие уверены, что годы работы автоматически становятся годами стажа. Однако на практике пенсионные права формируют не записи в трудовой книжке, а страховые... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T03:03+0300

2026-09-11T03:03+0300

2026-09-11T03:03+0300

эксклюзив

общество

рынок труда

пенсия

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Многие уверены, что годы работы автоматически становятся годами стажа. Однако на практике пенсионные права формируют не записи в трудовой книжке, а страховые взносы, которые перечисляет работодатель. Как рассказала агентству "Прайм" гендиректор "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова, если взносов не было, период в стаж не засчитают, и исправить это задним числом уже не получится.Самая распространенная причина потери стажа — зарплата в конверте. Официально человек получает минимальную ставку, а основную сумму — наличными. Взносы идут только с официальной части, поэтому пенсионные баллы начисляются с копеек."К моменту выхода на пенсию это оборачивается разницей в тысячи рублей ежемесячно, причем восполнить потери уже невозможно", - говорит Иванова.Вторая ситуация — работа без оформления: такие периоды для пенсионной системы не существуют, их нельзя подтвердить документами, засчитать через суд или выкупить. Третья — гражданско-правовые договоры, по которым заказчик обязан платить взносы, но на практике этого часто не делает.Даже при официальной работе не все периоды попадут в стаж. Отпуск за свой счет не засчитывается. Уход за ребенком оплачивается только до полутора лет и суммарно не более шести лет на всех детей. Обучение в вузе после 2002 года в страховой стаж не входит. Период безработицы учитывается только при официальной регистрации в центре занятости.Также в стаж не засчитают работу до регистрации в системе персонифицированного учета, периоды, которых нет в выписке СФР, работу за границей, частную практику и деятельность в статусе ИП.Отдельная проблема — ошибки в трудовой книжке: нечеткая печать или исправление ручкой могут стать формальным основанием для отказа.Проверить свои пенсионные права можно на портале "Госуслуг": это займет несколько минут, но покажет реальную картину — какие периоды учтены и поступали ли взносы. Если обнаружится пробел, еще есть время запросить архивные справки или уточнить данные у бывшего работодателя.Альтернативой государственной пенсии, размер которой ограничен и предсказуем, эксперт называет программу долгосрочных сбережений. "Это личный капитал, который формируется из взносов граждан с поддержкой государства, налоговым вычетом и инвестиционным доходом. Сбережения застрахованы, защищены от арестов и остаются с человеком независимо от трудовой биографии", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20260901/ivanova-872819729.html

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эксклюзив, общество , рынок труда, пенсия