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В Якутии реконструируют горно-обогатительный комплекс "Рябиновый" - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Якутии реконструируют горно-обогатительный комплекс "Рябиновый"
В Якутии реконструируют горно-обогатительный комплекс "Рябиновый" - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Якутии реконструируют горно-обогатительный комплекс "Рябиновый"
Ленское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие проектным требованиям горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Рябиновый" (входит в холдинг "Селигдар")... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:45+0300
2026-09-11T17:45+0300
промышленность
якутия
ростехнадзор
гок
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ленское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие проектным требованиям горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Рябиновый" (входит в холдинг "Селигдар") в Якутии, мощность предприятия после реконструкции вырастет до 1,7 миллиона тонн руды в год, сообщило ведомство. "Ленское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие проектным требованиям объектов переработки руды горно-обогатительного комплекса "Рябиновый" в Республике Саха. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации", - сказано в сообщении. Отмечается, что реконструкция позволит увеличить производственную мощность ГОК до 1,7 миллиона тонн руды в год. Запасы золота по категориям С1+С2 месторождения Рябиновое на начало 2026 года достигали 15,66 тонны, следует из материалов холдинга. Добыча на участке в прошлом году составила 2,7 тонны золота. В 2025 году была проведена модернизация первого цеха фильтрации, велись работы по созданию второго цеха полусухого складирования хвостов производства, а также начато строительство цеха регенерации цианида.
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промышленность, якутия, ростехнадзор, гок
Промышленность, ЯКУТИЯ, Ростехнадзор, ГОК
17:45 11.09.2026
 
В Якутии реконструируют горно-обогатительный комплекс "Рябиновый"

Ростехнадзор подтвердил соответствие проектным требованиям ГОК "Рябиновый" в Якутии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Ленское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие проектным требованиям горно-обогатительного комплекса (ГОК) "Рябиновый" (входит в холдинг "Селигдар") в Якутии, мощность предприятия после реконструкции вырастет до 1,7 миллиона тонн руды в год, сообщило ведомство.
"Ленское управление Ростехнадзора подтвердило соответствие проектным требованиям объектов переработки руды горно-обогатительного комплекса "Рябиновый" в Республике Саха. Нарушений не выявлено. Выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации", - сказано в сообщении.
Отмечается, что реконструкция позволит увеличить производственную мощность ГОК до 1,7 миллиона тонн руды в год.
Запасы золота по категориям С1+С2 месторождения Рябиновое на начало 2026 года достигали 15,66 тонны, следует из материалов холдинга. Добыча на участке в прошлом году составила 2,7 тонны золота.
В 2025 году была проведена модернизация первого цеха фильтрации, велись работы по созданию второго цеха полусухого складирования хвостов производства, а также начато строительство цеха регенерации цианида.
 
ПромышленностьЯКУТИЯРостехнадзорГОК
 
 
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