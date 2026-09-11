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В "Яндексе" назвали пять регионов, формирующих основной спрос на IT-ипотеку - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В "Яндексе" назвали пять регионов, формирующих основной спрос на IT-ипотеку
В "Яндексе" назвали пять регионов, формирующих основной спрос на IT-ипотеку - 11.09.2026, ПРАЙМ
В "Яндексе" назвали пять регионов, формирующих основной спрос на IT-ипотеку
Основной спрос на IT-ипотеку в России формируют пять регионов, включая Подмосковье, Свердловскую область и Татарстан, рассказали РИА Недвижимость ко Дню... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T04:18+0300
2026-09-11T04:18+0300
бизнес
недвижимость
россия
татарстан
московская область
свердловская область
яндекс
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основной спрос на IT-ипотеку в России формируют пять регионов, включая Подмосковье, Свердловскую область и Татарстан, рассказали РИА Недвижимость ко Дню программиста в поиске "Яндекса" по финансам и Frank RG. День программиста в России отмечают 13 сентября в невисокосный год и 12 сентября - в високосный. "Пользовательский интерес к просчету IT-ипотеки сосредоточен прежде всего в крупных технологических и деловых центрах. На Московскую область приходится 11,8% запросов, далее следуют Свердловская область с долей 5,8%, Татарстан (5,3%), Краснодарский край (5,0%) и Нижегородская область (4,2%). В совокупности эти пять регионов формируют треть всего поискового интереса к IT-ипотеке в России", - рассказал представитель "Яндекса". При этом он отметил, что внутри региона доля IT-ипотеки может быть мало заметна.  "Если посмотреть, какую долю IT-ипотека занимает среди всех ипотечных запросов жителей каждого региона, лидирует Ярославская область: здесь на программу приходится почти 2% всего ипотечного интереса против примерно 1% в среднем по России. Далее следуют Чувашия с долей 1,8%, Калининградская область, Татарстан и Новосибирская область с долей запросов примерно по 1,7%", - подчеркнул собеседник агентства. При этом Frank RG подсчитал, что в июле российские  банки выдали около 1,2 тысячи кредитов по IT-ипотеке – на 6,8% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач вырос на 4,3% – до 8,4 миллиарда рублей. Средний размер кредита по IT-ипотеке составил около 7,1 миллиона рублей против 4,2 миллиона рублей по ипотечному рынку в целом.
татарстан
московская область
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192
40
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40
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бизнес, недвижимость, россия, татарстан, московская область, свердловская область, яндекс
Бизнес, Недвижимость, РОССИЯ, ТАТАРСТАН, Московская область, Свердловская область, Яндекс
04:18 11.09.2026
 
В "Яндексе" назвали пять регионов, формирующих основной спрос на IT-ипотеку

"Яндекс": основной спрос на IT-ипотеку в России формируют пять регионов

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основной спрос на IT-ипотеку в России формируют пять регионов, включая Подмосковье, Свердловскую область и Татарстан, рассказали РИА Недвижимость ко Дню программиста в поиске "Яндекса" по финансам и Frank RG.
День программиста в России отмечают 13 сентября в невисокосный год и 12 сентября - в високосный.
"Пользовательский интерес к просчету IT-ипотеки сосредоточен прежде всего в крупных технологических и деловых центрах. На Московскую область приходится 11,8% запросов, далее следуют Свердловская область с долей 5,8%, Татарстан (5,3%), Краснодарский край (5,0%) и Нижегородская область (4,2%). В совокупности эти пять регионов формируют треть всего поискового интереса к IT-ипотеке в России", - рассказал представитель "Яндекса".
При этом он отметил, что внутри региона доля IT-ипотеки может быть мало заметна. 
"Если посмотреть, какую долю IT-ипотека занимает среди всех ипотечных запросов жителей каждого региона, лидирует Ярославская область: здесь на программу приходится почти 2% всего ипотечного интереса против примерно 1% в среднем по России. Далее следуют Чувашия с долей 1,8%, Калининградская область, Татарстан и Новосибирская область с долей запросов примерно по 1,7%", - подчеркнул собеседник агентства.
При этом Frank RG подсчитал, что в июле российские  банки выдали около 1,2 тысячи кредитов по IT-ипотеке – на 6,8% больше, чем месяцем ранее. Объем выдач вырос на 4,3% – до 8,4 миллиарда рублей. Средний размер кредита по IT-ипотеке составил около 7,1 миллиона рублей против 4,2 миллиона рублей по ипотечному рынку в целом.
 
БизнесНедвижимостьРОССИЯТАТАРСТАНМосковская областьСвердловская областьЯндекс
 
 
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