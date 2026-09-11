https://1prime.ru/20260911/kabmin-873253042.html
Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили
Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили - 11.09.2026, ПРАЙМ
Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили
Кабмин России расширил перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги": благодаря этому у... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:07+0300
2026-09-11T22:07+0300
2026-09-11T22:09+0300
технологии
бизнес
россия
минцифры
вк
авито
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873253042.jpg?1789153787
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги": благодаря этому у пользователей будет больше возможностей, рассказали в пресс-службе Минцифры. В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг", при желании - передать сведения о себе, чтобы, например, не заполнять поля в договорах и заявлениях вручную. Так, с использованием "Госуслуг" граждане могут оформить покупки товаров из-за рубежа и заключить договор на оказание услуг, а также при желании предоставить сведения для аренды транспорта, создания резюме и документооборота между работодателем и соискателем. "Правительство расширило перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги". Благодаря этому у пользователей сайтов агрегаторов товаров и услуг, сервисов по поиску работы и других ресурсов, где доступна авторизация через "Госуслуги", будет больше возможностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь в рамках эксперимента на сервисах "Авито", HeadHunter, "Яндекс", Ozon и ВК можно будет регистрировать и верифицировать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, на ряде ресурсов появится возможность подтверждать права на объекты интеллектуальной собственности. В Минцифры уточнили, что в эксперименте участвуют 13 организаций. Согласно распоряжению правительства, в их число также вошли ООО "Домклик" и ООО "Космовизаком". Эксперимент по регистрации и верификации пользователей через ЕСИА начался в апреле 2021 года и ранее был продлен до 31 декабря 2026 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, минцифры, вк, авито
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры, ВК, Авито
Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили
Кабмин расширил эксперимент по авторизации на электронных площадках через "Госуслуги"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги": благодаря этому у пользователей будет больше возможностей, рассказали в пресс-службе Минцифры.
В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг", при желании - передать сведения о себе, чтобы, например, не заполнять поля в договорах и заявлениях вручную.
Так, с использованием "Госуслуг" граждане могут оформить покупки товаров из-за рубежа и заключить договор на оказание услуг, а также при желании предоставить сведения для аренды транспорта, создания резюме и документооборота между работодателем и соискателем.
"Правительство расширило перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги". Благодаря этому у пользователей сайтов агрегаторов товаров и услуг, сервисов по поиску работы и других ресурсов, где доступна авторизация через "Госуслуги", будет больше возможностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь в рамках эксперимента на сервисах "Авито", HeadHunter, "Яндекс", Ozon и ВК можно будет регистрировать и верифицировать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, на ряде ресурсов появится возможность подтверждать права на объекты интеллектуальной собственности.
В Минцифры уточнили, что в эксперименте участвуют 13 организаций. Согласно распоряжению правительства, в их число также вошли ООО "Домклик" и ООО "Космовизаком".
Эксперимент по регистрации и верификации пользователей через ЕСИА начался в апреле 2021 года и ранее был продлен до 31 декабря 2026 года.