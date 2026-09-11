https://1prime.ru/20260911/kabmin-873253042.html

Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили

Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили - 11.09.2026, ПРАЙМ

Эксперимент по авторизации через "Госуслуги" расширили

Кабмин России расширил перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги": благодаря этому у... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:07+0300

2026-09-11T22:07+0300

2026-09-11T22:09+0300

технологии

бизнес

россия

минцифры

вк

авито

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Кабмин России расширил перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги": благодаря этому у пользователей будет больше возможностей, рассказали в пресс-службе Минцифры. В России проводится эксперимент по использованию учетной записи "Госуслуг" для идентификации на интернет-ресурсах. Пользователи участвующих в нем ресурсов, например, ВК, "Авито" или "Циан", могут авторизоваться с помощью "Госуслуг", при желании - передать сведения о себе, чтобы, например, не заполнять поля в договорах и заявлениях вручную. Так, с использованием "Госуслуг" граждане могут оформить покупки товаров из-за рубежа и заключить договор на оказание услуг, а также при желании предоставить сведения для аренды транспорта, создания резюме и документооборота между работодателем и соискателем. "Правительство расширило перечень целей и сведений, которые с согласия пользователя можно передавать электронным площадкам через "Госуслуги". Благодаря этому у пользователей сайтов агрегаторов товаров и услуг, сервисов по поиску работы и других ресурсов, где доступна авторизация через "Госуслуги", будет больше возможностей", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь в рамках эксперимента на сервисах "Авито", HeadHunter, "Яндекс", Ozon и ВК можно будет регистрировать и верифицировать аккаунты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, на ряде ресурсов появится возможность подтверждать права на объекты интеллектуальной собственности. В Минцифры уточнили, что в эксперименте участвуют 13 организаций. Согласно распоряжению правительства, в их число также вошли ООО "Домклик" и ООО "Космовизаком". Эксперимент по регистрации и верификации пользователей через ЕСИА начался в апреле 2021 года и ранее был продлен до 31 декабря 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, минцифры, вк, авито