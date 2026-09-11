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Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы
Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы - 11.09.2026, ПРАЙМ
Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Камчатка намерена развивать инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по созданию спроса на региональную рыбную... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T01:17+0300
2026-09-11T01:17+0300
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Камчатка намерена развивать инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по созданию спроса на региональную рыбную продукцию, в том числе за счет ее поставок в школы, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Яровая на ВЭФ-2026 предложила создать на Дальнем Востоке биотехнологический кластер и прибрежное производство детского питания из свежевыловленной рыбы. Ее предложение поддержал замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. По его словам, пилотным регионом для реализации проекта может стать Камчатский край, от которого Яровая избрана в Госдуму.
"Безусловно, это наш совместный проект, потому что нам важно создавать спрос на нашу продукцию", - сказал Солодов.
Он отметил, что регион уже производит из рыбы омега-3 и другие продукты глубокой переработки, однако на них не всегда хватает спроса.
По словам губернатора, одним из инструментов могут стать офсетные контракты, которые позволят сформировать масштабный спрос на продукцию российских производителей.
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бизнес, россия, камчатский край, камчатка, дальний восток, госдума, минвостокразвития
Бизнес, РОССИЯ, Камчатский край, КАМЧАТКА, Дальний Восток, Госдума, Минвостокразвития
Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы
Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по созданию спроса на рыбную продукцию
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Камчатка намерена развивать инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по созданию спроса на региональную рыбную продукцию, в том числе за счет ее поставок в школы, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Яровая на ВЭФ-2026 предложила создать на Дальнем Востоке биотехнологический кластер и прибрежное производство детского питания из свежевыловленной рыбы. Ее предложение поддержал замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. По его словам, пилотным регионом для реализации проекта может стать Камчатский край, от которого Яровая избрана в Госдуму.
"Безусловно, это наш совместный проект, потому что нам важно создавать спрос на нашу продукцию", - сказал Солодов.
Он отметил, что регион уже производит из рыбы омега-3 и другие продукты глубокой переработки, однако на них не всегда хватает спроса.
По словам губернатора, одним из инструментов могут стать офсетные контракты, которые позволят сформировать масштабный спрос на продукцию российских производителей.