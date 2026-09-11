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Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы

Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы - 11.09.2026, ПРАЙМ

Камчатка намерена развивать инициативу Яровой по производству рыбы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Камчатка намерена развивать инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по созданию спроса на региональную рыбную... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T01:17+0300

2026-09-11T01:17+0300

2026-09-11T01:17+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Камчатка намерена развивать инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по созданию спроса на региональную рыбную продукцию, в том числе за счет ее поставок в школы, сообщил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Яровая на ВЭФ-2026 предложила создать на Дальнем Востоке биотехнологический кластер и прибрежное производство детского питания из свежевыловленной рыбы. Ее предложение поддержал замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев. По его словам, пилотным регионом для реализации проекта может стать Камчатский край, от которого Яровая избрана в Госдуму. "Безусловно, это наш совместный проект, потому что нам важно создавать спрос на нашу продукцию", - сказал Солодов. Он отметил, что регион уже производит из рыбы омега-3 и другие продукты глубокой переработки, однако на них не всегда хватает спроса. По словам губернатора, одним из инструментов могут стать офсетные контракты, которые позволят сформировать масштабный спрос на продукцию российских производителей.

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