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На Камчатке восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ-1

На Камчатке восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ-1 - 11.09.2026, ПРАЙМ

На Камчатке восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ-1

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. ПАО "Камчатскэнерго" восстановило энергоснабжение потребителей Ленинского района Петропавловска-Камчатского после аварии на | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T07:18+0300

2026-09-11T07:18+0300

2026-09-11T07:18+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. ПАО "Камчатскэнерго" восстановило энергоснабжение потребителей Ленинского района Петропавловска-Камчатского после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей в ночь на 11 сентября, сообщили РИА Новости в энергокомпании. "Энергоснабжение потребителей Петропавловска-Камчатского осуществляется в нормальном режиме. В 14.36 (5.36 мск - ред.) запущено в работу оборудование, нарушенное аварийным отключением на ТЭЦ-1 в ночь на 11 сентября", - сказал представитель "Камчатскэнерго". По словам собеседника агентства, сейчас идет поэтапное подключение потребителей. Сначала к сетям вернули социальные учреждения, затем жилые дома и промышленные предприятия. Аварийные службы приступили к ремонту сразу после отключения. Чтобы не оставить людей без горячей воды, центральные тепловые пункты подключили к дизельным электростанциям. Как утром пятницы сообщали власти города, авария произошла в ночь на 11 сентября на подстанции "Зеркальная" при пробной плавке гололеда. Без света остались около 90 многоквартирных домов и два детских сада, суммарная потеря нагрузки составила 17 МВт. Прокуратура Петропавловска-Камчатского уже начала проверку — оценит причины аварии и действия ответственных организаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40