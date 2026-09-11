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Источник сообщил о захвате хуситами в Йемене стратегически важного острова
Источник сообщил о захвате хуситами в Йемене стратегически важного острова - 11.09.2026, ПРАЙМ
Источник сообщил о захвате хуситами в Йемене стратегически важного острова
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:14+0300
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ДОХА, 11 сен - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщил РИА Новости военный источник. "Хуситы захватили стратегически важный остров Перим (Майюн) в самой узкой части пролива после ухода правительственных войск, остров относится к округу Дубаб, а также пляж Аз-Заафур, откуда открывается вид на остров. Йеменская армия отступила в южную часть острова", - уточнил источник. Кроме того, по его словам, катера хуситов высадили десант на архипелаг Ханиш в Красном море, включающий острова Большой Ханиш, Малый Ханиш и Джабаль-Зукар, который относится к провинции Ходейда и выходит к морским судоходным путям в южной части Красного моря. "Было подтверждено, что военно-морские силы "Ансар Алла" установили контроль над архипелагом, расположенным примерно в 25 морских милях от побережья Йемена, и взяли в плен его гарнизон численностью 260 офицеров и солдат. Пленные были доставлены на побережье Ходейды после многочасовых переговоров по радиосвязи об их сдаче", - рассказал источник. Это последовало за захватом хуситами стратегически важного района Эль-Моха на западе провинции Таиз, включая порт, выходящий к Баб-эль-Мандебскому проливу, после того как группировка уже закрепила контроль над провинцией Ходейда на западе страны. Хуситы активизировали военные действия против правительственных войск в Йемене и Саудовской Аравии с середины июля после четырехлетнего перерыва после ударов по аэропорту Саны саудовскими ВВС в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.
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мировая экономика, йемен, красное море, саудовская аравия
Мировая экономика, ЙЕМЕН, Красное море, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Источник сообщил о захвате хуситами в Йемене стратегически важного острова
РИА Новости: хуситы заняли главные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива
ДОХА, 11 сен - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) захватило все основные населенные пункты вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря, сообщил РИА Новости военный источник.
"Хуситы захватили стратегически важный остров Перим (Майюн) в самой узкой части пролива после ухода правительственных войск, остров относится к округу Дубаб, а также пляж Аз-Заафур, откуда открывается вид на остров. Йеменская армия отступила в южную часть острова", - уточнил источник.
Кроме того, по его словам, катера хуситов высадили десант на архипелаг Ханиш в Красном море
, включающий острова Большой Ханиш, Малый Ханиш и Джабаль-Зукар, который относится к провинции Ходейда и выходит к морским судоходным путям в южной части Красного моря.
"Было подтверждено, что военно-морские силы "Ансар Алла" установили контроль над архипелагом, расположенным примерно в 25 морских милях от побережья Йемена
, и взяли в плен его гарнизон численностью 260 офицеров и солдат. Пленные были доставлены на побережье Ходейды после многочасовых переговоров по радиосвязи об их сдаче", - рассказал источник.
Это последовало за захватом хуситами стратегически важного района Эль-Моха на западе провинции Таиз, включая порт, выходящий к Баб-эль-Мандебскому проливу, после того как группировка уже закрепила контроль над провинцией Ходейда на западе страны.
Хуситы активизировали военные действия против правительственных войск в Йемене и Саудовской Аравии
с середины июля после четырехлетнего перерыва после ударов по аэропорту Саны саудовскими ВВС в момент приземления иранского самолета с делегацией хуситов на борту.