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Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения
Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения - 11.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения
Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и курортным островом Хайнань, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ОАО... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:22+0300
2026-09-11T11:22+0300
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хайнань
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БИШКЕК, 11 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и курортным островом Хайнань, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана". "На острове Хайнань, в городе Хайкоу, состоялась рабочая встреча по вопросу открытия прямого авиасообщения между городом Бишкек и китайским курортным городом Санья", - говорится в сообщении. С киргизской стороны в переговорах принял участие коммерческий директор ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев. С китайской стороны в переговорах приняла участие делегация во главе с секретарем партийного комитета КПК провинции Хайнань Фэнь Фэем. Отмечается, что прямой рейс Санья - Бишкек - Санья планируется открыть в зимнем сезоне 2026/2027 года. "Встреча стала практическим продолжением договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в Бишкеке саммита ШОС в ходе переговоров президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере транспорта и туризма", - уточнили в пресс-службе. В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" добавили, что Санья - курортный город на юге острова Хайнань и одно из наиболее популярных туристических направлений Китая. Город известен тропическим климатом, морскими курортами и пляжным отдыхом и ежегодно привлекает большое количество туристов.
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бизнес, туризм, россия, бишкек, хайнань, китай, садыр жапаров, си цзиньпин, шос
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Бишкек, Хайнань, КИТАЙ, Садыр Жапаров, Си Цзиньпин, ШОС
11:22 11.09.2026
 
Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения

Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и Хайнанем

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БИШКЕК, 11 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Китай рассматривают открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и курортным островом Хайнань, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"На острове Хайнань, в городе Хайкоу, состоялась рабочая встреча по вопросу открытия прямого авиасообщения между городом Бишкек и китайским курортным городом Санья", - говорится в сообщении.
С киргизской стороны в переговорах принял участие коммерческий директор ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев. С китайской стороны в переговорах приняла участие делегация во главе с секретарем партийного комитета КПК провинции Хайнань Фэнь Фэем.
Отмечается, что прямой рейс Санья - Бишкек - Санья планируется открыть в зимнем сезоне 2026/2027 года.
"Встреча стала практическим продолжением договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в Бишкеке саммита ШОС в ходе переговоров президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина по дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере транспорта и туризма", - уточнили в пресс-службе.
В ОАО "Аэропорты Кыргызстана" добавили, что Санья - курортный город на юге острова Хайнань и одно из наиболее популярных туристических направлений Китая. Город известен тропическим климатом, морскими курортами и пляжным отдыхом и ежегодно привлекает большое количество туристов.
 
БизнесТуризмРОССИЯБишкекХайнаньКИТАЙСадыр ЖапаровСи ЦзиньпинШОС
 
 
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