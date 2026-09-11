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Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав
Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав - 11.09.2026, ПРАЙМ
Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав
Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав, следует из плана развития отрасли на период 15-й "пятилетки" (2026-2030 годы),... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T07:27+0300
2026-09-11T07:27+0300
промышленность
китай
кнр
пекин
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ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав, следует из плана развития отрасли на период 15-й "пятилетки" (2026-2030 годы), опубликованного в пятницу министерством промышленности и информатизации КНР. "К 2030 году преимущества Китая по всей цепочке развития интеллектуальных подключенных транспортных средств на новых источниках энергии укрепятся еще сильнее, что позволит КНР войти в число ведущих мировых автомобильных держав", - говорится в плане, разработанном девятью профильными ведомствами. Планируется, что к 2030 году на внутреннем китайском рынке 70% от общего объема продаж новых легковых автомобилей будет приходиться на легковые автомобили на новых источниках энергии. При этом широкое распространение получат автомобили с возможностями автономного вождения. Касательно структуры производства, цифровая интеллектуализация отрасли достигнет высокого уровня, при этом общая производительность труда увеличится на 15% по сравнению с 2025 годом. Помимо прочего планируется, что ряд китайских автопроизводителей войдет в десятку мировых лидеров по объему продаж, а некоторые компании — в сотню крупнейших мировых производителей автозапчастей. Пекин также намерен добиться усиления влияния в сфере разработки международных автомобильных стандартов и повысить глобальную привлекательность китайских автомобильных брендов. Вместе с тем планируется эффективно усовершенствовать ключевые технологии, чтобы средний расход топлива легковых автомобилей составлял 3,3 литра на 100 километров, а средний расход электроэнергии чисто электрических легковых автомобилей - приблизительно 11,5 киловатт-часов на 100 километров.
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промышленность, китай, кнр, пекин
Промышленность, КИТАЙ, КНР, Пекин
07:27 11.09.2026
 
Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав

Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав

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ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай к 2030 году намерен войти в число мировых автомобильных держав, следует из плана развития отрасли на период 15-й "пятилетки" (2026-2030 годы), опубликованного в пятницу министерством промышленности и информатизации КНР.
"К 2030 году преимущества Китая по всей цепочке развития интеллектуальных подключенных транспортных средств на новых источниках энергии укрепятся еще сильнее, что позволит КНР войти в число ведущих мировых автомобильных держав", - говорится в плане, разработанном девятью профильными ведомствами.
Планируется, что к 2030 году на внутреннем китайском рынке 70% от общего объема продаж новых легковых автомобилей будет приходиться на легковые автомобили на новых источниках энергии. При этом широкое распространение получат автомобили с возможностями автономного вождения.
Касательно структуры производства, цифровая интеллектуализация отрасли достигнет высокого уровня, при этом общая производительность труда увеличится на 15% по сравнению с 2025 годом.
Помимо прочего планируется, что ряд китайских автопроизводителей войдет в десятку мировых лидеров по объему продаж, а некоторые компании — в сотню крупнейших мировых производителей автозапчастей.
Пекин также намерен добиться усиления влияния в сфере разработки международных автомобильных стандартов и повысить глобальную привлекательность китайских автомобильных брендов.
Вместе с тем планируется эффективно усовершенствовать ключевые технологии, чтобы средний расход топлива легковых автомобилей составлял 3,3 литра на 100 километров, а средний расход электроэнергии чисто электрических легковых автомобилей - приблизительно 11,5 киловатт-часов на 100 километров.
 
ПромышленностьКИТАЙКНРПекин
 
 
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