https://1prime.ru/20260911/kitaj-873211786.html
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота - 11.09.2026, ПРАЙМ
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T07:45+0300
2026-09-11T07:45+0300
2026-09-11T07:45+0300
промышленность
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873211786.jpg?1789101913
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР.
"В 2025 году инвестиции Китая в геологическую разведку пятый год подряд продемонстрировали положительный рост, при этом удалось достичь значительного прогресса в разведке полезных ископаемых", - говорится в докладе.
Отмечается, что по всей стране было обнаружено 200 новых месторождений полезных ископаемых, не относящихся к нефти и газу, в том числе 63 крупных, 57 средних и 80 мелких.
"Среди них наиболее распространенными типами минералов по количеству вновь обнаруженных месторождений были золото (16), железо (11), уголь (9), марганец (8) и литий (8)", - указано в документе.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, китай, кнр
Промышленность, КИТАЙ, КНР
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР.
"В 2025 году инвестиции Китая в геологическую разведку пятый год подряд продемонстрировали положительный рост, при этом удалось достичь значительного прогресса в разведке полезных ископаемых", - говорится в докладе.
Отмечается, что по всей стране было обнаружено 200 новых месторождений полезных ископаемых, не относящихся к нефти и газу, в том числе 63 крупных, 57 средних и 80 мелких.
"Среди них наиболее распространенными типами минералов по количеству вновь обнаруженных месторождений были золото (16), железо (11), уголь (9), марганец (8) и литий (8)", - указано в документе.