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Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота - 11.09.2026, ПРАЙМ
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T07:45+0300
2026-09-11T07:45+0300
промышленность
китай
кнр
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ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР. "В 2025 году инвестиции Китая в геологическую разведку пятый год подряд продемонстрировали положительный рост, при этом удалось достичь значительного прогресса в разведке полезных ископаемых", - говорится в докладе. Отмечается, что по всей стране было обнаружено 200 новых месторождений полезных ископаемых, не относящихся к нефти и газу, в том числе 63 крупных, 57 средних и 80 мелких. "Среди них наиболее распространенными типами минералов по количеству вновь обнаруженных месторождений были золото (16), железо (11), уголь (9), марганец (8) и литий (8)", - указано в документе.
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промышленность, китай, кнр
Промышленность, КИТАЙ, КНР
07:45 11.09.2026
 
Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота

Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота

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ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Китай в 2025 году обнаружил 16 новых месторождений золота, следует из обнародованного в пятницу доклада министерства природных ресурсов КНР.
"В 2025 году инвестиции Китая в геологическую разведку пятый год подряд продемонстрировали положительный рост, при этом удалось достичь значительного прогресса в разведке полезных ископаемых", - говорится в докладе.
Отмечается, что по всей стране было обнаружено 200 новых месторождений полезных ископаемых, не относящихся к нефти и газу, в том числе 63 крупных, 57 средних и 80 мелких.
"Среди них наиболее распространенными типами минералов по количеству вновь обнаруженных месторождений были золото (16), железо (11), уголь (9), марганец (8) и литий (8)", - указано в документе.
 
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