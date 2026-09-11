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В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо

В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо

Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:49+0300

2026-09-11T10:49+0300

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ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ. "Согласно расчетам по действующему механизму ценообразования, 11 сентября цены на бензин и дизельное топливо должны были повыситься на 435 и 420 юаней (64,2 и 62 доллара - ред.) за тонну соответственно, однако после применения мер регулирования фактическое повышение составит 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно. В комитете отметили, что повышение цен внутри страны происходит на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, что привело к продолжительному и значительному росту цен на нефть на международном рынке. Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. Из-за кризиса на Ближнем Востоке в этом году цены на бензин в Китае значительно колебались, в частности, самое больше повышение было 23 марта, когда они выросли на 1160 юаней (170 долларов) за тонну, а цены на дизельное топливо подскочили на 1115 юаней (164 доллара).

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мировая экономика, китай, сша, иран, cnpc, sinopec, cnooc