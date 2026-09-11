https://1prime.ru/20260911/kitay-873219446.html
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо
Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:49+0300
2026-09-11T10:49+0300
2026-09-11T10:49+0300
мировая экономика
китай
сша
иран
cnpc
sinopec
cnooc
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_0:236:4593:2819_1920x0_80_0_0_2d80aaca43e2cc9ecd42488f7c880955.jpg
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ. "Согласно расчетам по действующему механизму ценообразования, 11 сентября цены на бензин и дизельное топливо должны были повыситься на 435 и 420 юаней (64,2 и 62 доллара - ред.) за тонну соответственно, однако после применения мер регулирования фактическое повышение составит 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно. В комитете отметили, что повышение цен внутри страны происходит на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, что привело к продолжительному и значительному росту цен на нефть на международном рынке. Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. Из-за кризиса на Ближнем Востоке в этом году цены на бензин в Китае значительно колебались, в частности, самое больше повышение было 23 марта, когда они выросли на 1160 юаней (170 долларов) за тонну, а цены на дизельное топливо подскочили на 1115 юаней (164 доллара).
китай
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_258:0:4333:3056_1920x0_80_0_0_fb058e1302414f924dd35397abfb446c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, иран, cnpc, sinopec, cnooc
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИРАН, CNPC, Sinopec, CNOOC
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо
Власти КНР 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ.
"Согласно расчетам по действующему механизму ценообразования, 11 сентября цены на бензин и дизельное топливо должны были повыситься на 435 и 420 юаней (64,2 и 62 доллара - ред.) за тонну соответственно, однако после применения мер регулирования фактическое повышение составит 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении.
Действующий в Китае
механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
В комитете отметили, что повышение цен внутри страны происходит на фоне нового обострения конфликта между США
и Ираном
, что привело к продолжительному и значительному росту цен на нефть на международном рынке.
Подчеркивается, что CNPC
, Sinopec
, CNOOC
и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок.
Из-за кризиса на Ближнем Востоке
в этом году цены на бензин в Китае значительно колебались, в частности, самое больше повышение было 23 марта, когда они выросли на 1160 юаней (170 долларов) за тонну, а цены на дизельное топливо подскочили на 1115 юаней (164 доллара).