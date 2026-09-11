Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/kitay-873219446.html
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо
Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:49+0300
2026-09-11T10:49+0300
мировая экономика
китай
сша
иран
cnpc
sinopec
cnooc
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_0:236:4593:2819_1920x0_80_0_0_2d80aaca43e2cc9ecd42488f7c880955.jpg
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ. "Согласно расчетам по действующему механизму ценообразования, 11 сентября цены на бензин и дизельное топливо должны были повыситься на 435 и 420 юаней (64,2 и 62 доллара - ред.) за тонну соответственно, однако после применения мер регулирования фактическое повышение составит 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении. Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно. В комитете отметили, что повышение цен внутри страны происходит на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, что привело к продолжительному и значительному росту цен на нефть на международном рынке. Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику. Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок. Из-за кризиса на Ближнем Востоке в этом году цены на бензин в Китае значительно колебались, в частности, самое больше повышение было 23 марта, когда они выросли на 1160 юаней (170 долларов) за тонну, а цены на дизельное топливо подскочили на 1115 юаней (164 доллара).
китай
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/02/763470254_258:0:4333:3056_1920x0_80_0_0_fb058e1302414f924dd35397abfb446c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, иран, cnpc, sinopec, cnooc
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИРАН, CNPC, Sinopec, CNOOC
10:49 11.09.2026
 
В Китае повысили цены на бензин и дизельное топливо

Власти КНР 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо

© fotolia.com / Voyagerix%АЗС
%АЗС - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© fotolia.com / Voyagerix
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 11 сен – ПРАЙМ. Власти Китая 11 сентября повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо внутри страны на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, сказано в заявлении государственного комитета по делам развития и реформ.
"Согласно расчетам по действующему механизму ценообразования, 11 сентября цены на бензин и дизельное топливо должны были повыситься на 435 и 420 юаней (64,2 и 62 доллара - ред.) за тонну соответственно, однако после применения мер регулирования фактическое повышение составит 260 и 250 юаней (38,4 и 36,9 доллара - ред.) за тонну соответственно", - говорится в заявлении.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,4 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении десяти рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
В комитете отметили, что повышение цен внутри страны происходит на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном, что привело к продолжительному и значительному росту цен на нефть на международном рынке.
Подчеркивается, что CNPC, Sinopec, CNOOC и другие нефтеперерабатывающие предприятия должны обеспечить производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильное снабжение рынка и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Как уточняется в заявлении, госкомитет поручил местным органам власти усилить контроль, строго пресекать нарушение государственной ценовой политики и поддерживать нормальный рыночный порядок.
Из-за кризиса на Ближнем Востоке в этом году цены на бензин в Китае значительно колебались, в частности, самое больше повышение было 23 марта, когда они выросли на 1160 юаней (170 долларов) за тонну, а цены на дизельное топливо подскочили на 1115 юаней (164 доллара).
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАИРАНCNPCSinopecCNOOC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала