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Козлов рассказал о добыче на шельфовых месторождениях России - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Козлов рассказал о добыче на шельфовых месторождениях России
Козлов рассказал о добыче на шельфовых месторождениях России - 11.09.2026, ПРАЙМ
Козлов рассказал о добыче на шельфовых месторождениях России
На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллиона тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, заявил глава Минприроды РФ Александр... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:27+0300
2026-09-11T11:27+0300
газ
россия
александр козлов
минприроды
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллиона тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В статье для журнала "Разведчик" он написал, что на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. На них учтено порядка 25% всех запасов газа в стране и около 12% конденсата. "Часть месторождений уже передана в пользование, на 20 планомерно идет добыча. Ежегодно на них получают до 21 миллиона тонн нефти, свыше 53 миллиардов кубов газа и почти 2,5 миллиона тонн газового конденсата", - добавил Козлов.
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газ, россия, александр козлов, минприроды
Газ, РОССИЯ, Александр Козлов, Минприроды
11:27 11.09.2026
 
Козлов рассказал о добыче на шельфовых месторождениях России

Козлов: ежегодно добывается около 21 миллиона тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа

Добыча нефти.
Добыча нефти.
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На шельфовых месторождениях России уже ежегодно добывается около 21 миллиона тонн нефти и 53 миллиардов кубометров газа, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
В статье для журнала "Разведчик" он написал, что на российском шельфе насчитывается 75 месторождений нефти и газа. На них учтено порядка 25% всех запасов газа в стране и около 12% конденсата.
"Часть месторождений уже передана в пользование, на 20 планомерно идет добыча. Ежегодно на них получают до 21 миллиона тонн нефти, свыше 53 миллиардов кубов газа и почти 2,5 миллиона тонн газового конденсата", - добавил Козлов.
 
ГазРОССИЯАлександр КозловМинприроды
 
 
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