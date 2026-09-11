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В Кремле ответили на вопрос о запросе Индии на закупку Aurus

В Кремле ответили на вопрос о запросе Индии на закупку Aurus - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос о запросе Индии на закупку Aurus

Запроса от Нью-Дели на закупку у России или производство в Индии автомобилей Aurus пока не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T18:45+0300

2026-09-11T18:45+0300

2026-09-11T18:50+0300

бизнес

россия

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бишкек

китай

нарендра моди

дмитрий песков

юрий ушаков

шос

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Запроса от Нью-Дели на закупку у России или производство в Индии автомобилей Aurus пока не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, до сих пор не было", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о запросе индийской стороны на продажу или производство Aurus. Ранее Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Глава государства передвигается по улицам Нью-Дели на лимузине Aurus. Автомобиль не раз становился местом для неформальных переговоров Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На прошлой неделе во время работы на саммите ШОС в Бишкеке Путин и Моди именно в Aurus провели неформальное общение, вместе отправившись после переговоров на открытие Всемирных игр кочевников. В прошлом году на форуме ШОС в Китае президент и премьер также вместе на автомобиле Aurus отправились с площадки саммита к месту проведения двусторонних переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились у Путина и Моди, лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, обсуждать актуальные вопросы.

индия

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бизнес, россия, индия, бишкек, китай, нарендра моди, дмитрий песков, юрий ушаков, шос